Sağ Koltuk Prensesi Rosie'den Makyaj Yapan Demi'ye 7 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sağ Koltuk Prensesi Rosie'den Makyaj Yapan Demi'ye 7 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Demi Lovato Met Gala'ya hazırlandığı anları paylaştı.
Tyla, Met Gala'da kucaklarda taşındı.
Kourtney Kardashian kocasını ve sevimli oğlunu paylaştı.
Chiara Ferragni aynalara poz kesti.
Bella Hadid ablasını övmelere doyamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rosie Alice Huntington-Whiteley, Jason Statham'in sağ koltuk prensesi oldu.
Doja Cat Met Gala'ya ıslak katılarak Wet Gala etiketini paylaştı.
Ed Sheeran ilk defa Met Gala'ya katılmanın heyecanını yaşadı.
Kim Kardashian babaanne hırkasıyla poz verdi.
Sofia Richie kızına kavuşmak için sabırsızlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kylie Jenner'ın elbisesi gelinliğe benzetildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın