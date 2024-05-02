Parfüm Tanıtan Jlo'dan Gösteriş Yapan Hadid'e 2 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Parfüm Tanıtan Jlo'dan Gösteriş Yapan Hadid'e 2 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Selena Gomez makyaj markasının etkinliğine katıldı.
Chiara Ferragni akşam yemeğine çıktı.
Ed Westwick yeni projesinin kamera arkasını paylaştı.
Paris Hilton bu güne kadar çıkarttığı parfümler gösterdi.
Cardi B, Offset ile basketbol maçına gitti.
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Victoria Beckham tavanındaki balonları gösterdi.
Demi Lovato kısa saçlarıyla ayna pozu verdi.
Ice Spice pembelere büründü!
Kim Kardashian yeni imajını paylaştı.
Kourtney Kardashian kocasından yeni araba hediyesi aldı.
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Gigi Hadid, Donatella Versace'nin doğum gününü kutladı.
Bella Hadid yeni markasının parfümünü paylaştı.
Jennifer Lopez de kendi parfüm markasını tanıttı.
Joe Jonas nostalji yaşattı.
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