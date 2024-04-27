Poz Kesen Drake'den Küçük Emrata'ya 27 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Poz Kesen Drake'den Küçük Emrata'ya 27 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Madison Beer hayranlarıyla buluştu.
Billie Eilish 'ikizini' gösterdi.
Katy Perry beyazlar içinde bir etkinliğe katıldı.
Khloe Kardashian oğlunun Kim Kardashian hayranlığını gözlere soktu.
Demi Lovato uzun bir aradan sonra selfin paylaştı.
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Drake aynalara poz kesti.
Gigi Hadid güzel fiziğini gözlere soktu ve aniden kışı geri getirdi.
Emrata küçüklük fotoğrafını paylaşarak modellik serüveninin o günlere dayandığını adeta kanıtladı.
Zendaya yeni filminin konseptinde kıyafetler giymeye devam etti.
Chiara Ferragni yeni bir selfie paylaştı.
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