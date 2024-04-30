Siyahlı Katy Perry'den Ağzı Kulaklarında Jenner'a 30 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Siyahlı Katy Perry'den Ağzı Kulaklarında Jenner'a 30 Nisan'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Dua Lipa hayranlarıyla buluştu.
Kim Kardashian 'çok renkli' dolabını gözlere soktu.
Kendall Jenner havai fişekleri seyretti.
Victoria Beckham bornozuyla aynalara poz verdi.
Jennifer Lopez Met Gala hazırlıklarına başladı.
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Bruno Mars, David Guetta ile buluştu.
Britney Spears atlara sarıldı.
Katy Perry siyahlara büründü.
Cardi B tatlı oğlunu paylaştı.
Selena Gomez sevgilisinin romantikliğini gözlere soktu.
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Melanie Martinez uzun bir aranın ardından yüzünü gösterdi.
Bella Hadid yeni parfüm markasını tanıttı.
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