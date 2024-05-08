Aklımızla Oynayan Eilish'ten Peri Kızı Kendall'a 8 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Aklımızla Oynayan Eilish'ten Peri Kızı Kendall'a 8 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Tyla Met Gala kostümüne yapılan göndermeli videolarla eğlendi.
Billie Eilish garip ayna pozuyla aklımızla oynadı.
Brooklyn Beckham beyazlara büründü.
Chiara Ferragni yemeğini sevimli dostuyla paylaştı.
Dua Lipa Met Gala'dan sonra partiye katıldı.
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Nicki Minaj çiçekli elbisesinin detaylarıyla büyüledi.
Rosie Alice Huntington-Whiteley çoraplarıyla dikkat çekti.
Justin Timberlake konserinde çekilen ironik sahnesini paylaştı.
Hailey Bieber, Kendall Jenner'a hayran kaldı.
Kendall Jenner da kendisini paylaşmadan edemedi, yıllar sonra tasarım elbiseyi bambaşka bir boyuta taşıdı!
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