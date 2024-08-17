Mardin’de Doğal Gaz Çalışmasında El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmasında el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, patlayıcının 2015’te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.