Mardin’de Doğal Gaz Çalışmasında El Yapımı Patlayıcı Bulundu
Mardin’de Doğal Gaz Çalışmasında El Yapımı Patlayıcı Bulundu
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Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Çağ-Çağ Caddesi’nde meydana geldi.
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Doğal gaz hattı döşenmesi için iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında işçiler, el yapımı patlayıcı düzeneği fark etti.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazılan alanın çevresi güvenlik şeridi ile kapatılarak boşaltılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi.
EYP’nin 2015’te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.
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