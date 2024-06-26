Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Mansur Yavaş Milli Takım'ın EURO 2024'te Son 16'ya Kalmasını Erik Dalı Oynayarak Kutladı

Mansur Yavaş Milli Takım'ın EURO 2024'te Son 16'ya Kalmasını Erik Dalı Oynayarak Kutladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 01:49

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, A Milli Takım'ın EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 geçerek adını son 16 turuna yazdırmasının ardından galibiyeti küçük bir taraftarla Erdik Dalı oynayarak kutladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Vatandaşlarla birlikte maçı takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, galibiyet sonrası vatandaşlarla Erik Dalı oynadı.

Vatandaşlarla birlikte maçı takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, galibiyet sonrası vatandaşlarla Erik Dalı oynadı.

İşte o anlar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
8
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın