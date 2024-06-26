Mansur Yavaş Milli Takım'ın EURO 2024'te Son 16'ya Kalmasını Erik Dalı Oynayarak Kutladı
Mansur Yavaş Milli Takım'ın EURO 2024'te Son 16'ya Kalmasını Erik Dalı Oynayarak Kutladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, A Milli Takım'ın EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 geçerek adını son 16 turuna yazdırmasının ardından galibiyeti küçük bir taraftarla Erdik Dalı oynayarak kutladı.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
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Vatandaşlarla birlikte maçı takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, galibiyet sonrası vatandaşlarla Erik Dalı oynadı.
İşte o anlar 👇
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