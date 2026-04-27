article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Mesir Macunu İzdihamı Yaşandı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.04.2026 - 10:51

486. yılını kutlayan Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında yaklaşık 10 ton mesir macunu halka dağıtıldı. Sultan Camii ve çevresinden halka saçılan macunlar için on binlerce kişi meydanı doldurdu. Bedava mesir macunu dağıtımı sırasında büyük izdiham yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzdiham ve halkın adeta birbirini ezdiği anlar böyle kaydedildi.

Festivalin en dikkat çeken anı olan 'mesir saçımı' töreninde, caminin kubbeleri, minareleri ve çevredeki apartmanların çatı-balkonlarından toplam 45 noktadan paketlenmiş macunlar havaya saçıldı.

Asırlık festivalin hikayesi de oldukça dikkat çekici...

Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan, Manisa’da  ağır bir hastalığa yakalanır. Hafsa Sultan’ın yaptırdığı Sultan Camii Medresesi’nin başhekimi Merkez Efendi 41 çeşit baharat ve şifalı bitkiden oluşan özel bir macun hazırlar.  Macun sayesinde iyileşen Sultan, minnettarlığının karşılığı olarak macunun her yıl halka dağıtılmasını emreder.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın