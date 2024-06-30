Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez Darp İddiasıyla Gözaltına Alındı

Manisa’nın Kula İlçe Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makamında 2 kişiyi darbettirdiği iddiasıyla koruması ve şoförü ile birlikte gözaltına alındı. Koruma ve şoför tutuklanırken, darp raporu alan Başkan Dönmez'in polisteki işlemleri sürüyor.