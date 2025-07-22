Manifest Grubu Üyesi Esin Bahat Kimdir, Kaç Yaşında? Esin Bahat Kariyeri ve Instagram Hesabı
Big5 yarışmasında elemeleri başarıyla geçen isimlerden kurulan Manifest grubu, son zamanların yıldızı parlayanlarından. Hepsi 1 grubunun dağılmasıyla birlikte enerjimizi yükselten müzik gruplarına hasret kalmıştık. İşte Manifest tam da özlemimiz artmışken bi’ anda ortaya çıkarak hepimize ilaç gibi geldi. Kızların neşesi, güzelliği, başarısı baş döndürüyor.
Grup üyelerinden Esin Bahat’ın kim olduğu, hayatına dair detayları da merak edilenlerden. Biz de sizler için Esin Bahat dosyasını açıyoruz! Gelin Esin Bahat kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve dahasını birlikte öğrenelim!
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Esin Bahat Kimdir?
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Esin Bahat Kaç Yaşında?
Esin Bahat Kariyer Başlangıcı
Esin Bahat Şarkıları
Esin Bahat Özel Hayatı ve Instagram’ı
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Esin Bahat’ın Ödülleri ve Adaylıkları
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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