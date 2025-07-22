Manifest Grubu Üyesi Esin Bahat Kimdir, Kaç Yaşında? Esin Bahat Kariyeri ve Instagram Hesabı

Big5 yarışmasında elemeleri başarıyla geçen isimlerden kurulan Manifest grubu, son zamanların yıldızı parlayanlarından. Hepsi 1 grubunun dağılmasıyla birlikte enerjimizi yükselten müzik gruplarına hasret kalmıştık. İşte Manifest tam da özlemimiz artmışken bi’ anda ortaya çıkarak hepimize ilaç gibi geldi. Kızların neşesi, güzelliği, başarısı baş döndürüyor.

Grup üyelerinden Esin Bahat’ın kim olduğu, hayatına dair detayları da merak edilenlerden. Biz de sizler için Esin Bahat dosyasını açıyoruz! Gelin Esin Bahat kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve dahasını birlikte öğrenelim!