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Manifest Grubu Üyesi Esin Bahat Kimdir, Kaç Yaşında? Esin Bahat Kariyeri ve Instagram Hesabı

Manifest Grubu Üyesi Esin Bahat Kimdir, Kaç Yaşında? Esin Bahat Kariyeri ve Instagram Hesabı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.07.2025 - 11:26

Big5 yarışmasında elemeleri başarıyla geçen isimlerden kurulan Manifest grubu, son zamanların yıldızı parlayanlarından. Hepsi 1 grubunun dağılmasıyla birlikte enerjimizi yükselten müzik gruplarına hasret kalmıştık. İşte Manifest tam da özlemimiz artmışken bi’ anda ortaya çıkarak hepimize ilaç gibi geldi. Kızların neşesi, güzelliği, başarısı baş döndürüyor.

Grup üyelerinden Esin Bahat’ın kim olduğu, hayatına dair detayları da merak edilenlerden. Biz de sizler için Esin Bahat dosyasını açıyoruz! Gelin Esin Bahat kimdir, kaç yaşında, kariyeri ve dahasını birlikte öğrenelim!

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Esin Bahat Kimdir?

Esin Bahat Kimdir?

Big5 yarışmasında finale kalan 12 isimden biri olarak elemeler sonucu Manifest’in üyesi olan Esin Bahat, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Lisansına ek olarak aynı zamanda profesyonel dansçı ve eğitmeni.

Esin Bahat Kaç Yaşında?

Esin Bahat Kaç Yaşında?

Manifest ile artık adını sıkça duyacağımız Esin Bahat 24 yaşında.

Esin Bahat Kariyer Başlangıcı

Esin Bahat Kariyer Başlangıcı

Bahsettiğimiz üzere kendisi profesyonel dansçı. Sosyal medya hesaplarından da dansa dair içerikler ürettiği dönemlerde bir popülerlik yakalamıştı. Tabii asıl kariyerinde yükselişi Big5 yarışmasında yakaladı. Danslarıyla ön plana çıkan Esin Bahat sesiyle de kendini beğendirmeyi başarmıştı.

Esin Bahat Şarkıları

Esin Bahat Şarkıları

Esin Bahat’ın şarkıları henüz yalnızca grubu Manifest ile olanlar 👇

  • KTS

  • Snap

  • Zamansızdık

  • Zehir

  • Arıyo

  • Hayır

  • Manifest

  • Yaşanacaksa

  • Durma

Esin Bahat Özel Hayatı ve Instagram’ı

Esin Bahat Özel Hayatı ve Instagram’ı

Esin Bahat’ın Big5 süreci ve grubun ilk kurulduğu dönemlerde Berkay adlı bir sevgilisi olduğu biliniyor. Ancak şu an ayrıldıklarına dair iddialar var.

Esin Bahat’ın Instagram hesabı 👉 @esin.bahat

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Esin Bahat’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Esin Bahat’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Esin Bahat’ın henüz bireysel olarak aldığı bir ödül yok. Ancak Manifest grubuyla birlikte birçok ödül alacaklarınıza eminiz. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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