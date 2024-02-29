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Maliyet İçin Yapılanlar Midenizi Bulandıracak! Uzmanlar Sucuktaki Hileye Dikkat Çekti

Maliyet İçin Yapılanlar Midenizi Bulandıracak! Uzmanlar Sucuktaki Hileye Dikkat Çekti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.02.2024 - 18:27

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sefaköy'de kurulan bir tezgahta üç kangal sucuğun 150 TL'den satıldığı görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın ardından Gıda Mühendisi Doç. Dr. Murat Doğan sucukta yapılan hilelere dikkat çekerek uyardı.

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Sucukta yapılan fiyat oyunları, halk sağlığını tehlikeye atarken Doç. Dr. Murat Doğan da hileleri anlattı.

Sucukta yapılan fiyat oyunları, halk sağlığını tehlikeye atarken Doç. Dr. Murat Doğan da hileleri anlattı.

Doğan, ucuz ürünlerde kemik tozu, sakatat ve bitkisel proteinlerin kullanıldığını, bunların da sağlık açısından oldukça riskli olduğunu aktardı.

"Sakatat, mide, pankreas ve kemikler kullanılıyor"

"Sakatat, mide, pankreas ve kemikler kullanılıyor"

Doğan, 'Sucuk içerisinde kıyma ve baharat karışımından başka bir şey olamaz. Ancak tağşiş dediğimiz yani aldatmaca yapılan işler var. Merdiven altı üretim yerlerinde bunlar yapılabiliyor. Temel olarak aslında iyi olmayan etler kullanılıyor. Sakatat türü etler, hayvanın kullanılmayan yerleri, pankreası, midesi, bağırsaklarının bir kısmı. Et mezbahadan çıkıyor ve çıktıktan sonra kemikler kalıyor. Bu kemikler ya hayvan yemi olarak gönderiliyor ya da mama olarak yapılması için fabrikalara gönderiliyor.' dedi.

Kasaplar, sucuğun kilosunun en az 600-650 lira seviyelerinde olmasını belirtirken Doğan da ucuz ürünlerde bolca tavuk derisinin kullanıldığını ifade etti.

Kasaplar, sucuğun kilosunun en az 600-650 lira seviyelerinde olmasını belirtirken Doğan da ucuz ürünlerde bolca tavuk derisinin kullanıldığını ifade etti.

Doğan, 'Yapılan şeyler baharatı artırarak istenilen tadı yakalamak. Tarım Bakanlığı bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor ama merdiven altı yerlerin bulunabilmesi lazım. Tavuk da karıştırılıyor. Türk Gıda Kodeksine göre sucuk dediğimiz şeyin içerisine kesinlikle tavuk eti olamaz. Yani kanatlı et olamaz. Maliyetleri düşürmek için yapılan bazı şeyler var. Bolca tavuk derisi katılıyor. Tavuğun iç kısımları, kemikli kısımları çamur haline getiriliyor sucuğun içerisine kuter yapılırken katılıyor. Bunların hepsi hem sağlığımızı etkiliyor hem de doğru ürünü tüketmememize neden oluyor' diye konuştu.

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