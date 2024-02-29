Maliyet İçin Yapılanlar Midenizi Bulandıracak! Uzmanlar Sucuktaki Hileye Dikkat Çekti
Maliyet İçin Yapılanlar Midenizi Bulandıracak! Uzmanlar Sucuktaki Hileye Dikkat Çekti
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Sucukta yapılan fiyat oyunları, halk sağlığını tehlikeye atarken Doç. Dr. Murat Doğan da hileleri anlattı.
"Sakatat, mide, pankreas ve kemikler kullanılıyor"
Kasaplar, sucuğun kilosunun en az 600-650 lira seviyelerinde olmasını belirtirken Doğan da ucuz ürünlerde bolca tavuk derisinin kullanıldığını ifade etti.
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