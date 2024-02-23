Mahkemeden Kanal İstanbul İçin Yeni Karar: Projenin Ana İmar Planları da İptal Edildi
Mahkemeden Kanal İstanbul İçin Yeni Karar: Projenin Ana İmar Planları da İptal Edildi
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/kanal-istanb...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kanal İstanbul projesine yönelik başlattığı hukuki mücadele, ana imar planlarının mahkeme kararıyla iptaline yol açtı. Mahkeme, Yenişehir'deki özel proje bölgelerine tanınan yüksek yapılaşma iznini eşitlik prensibine aykırı olarak değerlendirdi.
İşte Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberinin detayları…
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Kanal İstanbul’un etrafında kurulması planlanan Yenişehir için verimli tarım ve orman arazilerini imara açan planlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 25 Mart 2021 tarihinde onaylanarak 3 etap halinde itirazlar için askıya çıkarılmıştı.
Askı sürecinde yapılan itirazlar doğrultusunda planlarda bazı değişiklikler yapılarak 2021 yılının temmuz ayıda tekrar 3 etap halinde askıya çıkarılmıştı. İBB, mart ayında askıya çıkan ana planlara da itirazlar sonucu temmuz ayında değiştirilen son planlara da dava açmıştı.
Mahkemeden önce itirazlar sonucu oluşan son planların iptal kararı geldi. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 3 etabın imar değişikliği planlarını şehircilik ilkelerine ve hukuka uygun olmadığı için 3 ayrı karar ile iptal etmişti.
Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; Aynı mahkeme, İBB’nin açtığı davalar sonucu ana planları da oybirliği ile iptal etti. İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 29 Aralık 2023 tarihinde aldığı 3 ayrı iptal kararında benzer tespitler yaptı.
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