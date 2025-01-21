Magazin Benden Sorulur Diyenler Buraya: Hadise’nin Eski Sevgililerini Birlikte Tahmin Edelim!

Magazinin yakından takip edilen isimlerinden olan Hadise, sık sık aşk hayatıyla konuşulanlardan. Başarılı şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen Hadise, son zamanlarda oyunculuğa adım atmasıyla da gündemde. Gain platformunda yayınlanan Esas Oğlan dizisinde başrolü Seda Bakan ile paylaşan güzel şarkıcımız bakalım oyunculuktan devam edecek mi?
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Şimdiyse Hadise’nin aşk hayatına geri dönelim. Ünlü şarkıcı hayatına aldığı isimlerle, yaşadığı ayrılıklarla manşetlerden düşmüyor.
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Bizler de YouTube’da Hadise’nin eski sevgililerini tahmin etmeye çalıştık. Bakalım sizler kaçta kaç yapacaksınız?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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