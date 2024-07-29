Mafia: Definitive Edition Ağustos'ta Game Pass'e Eklenebilir
Mafia: Definitive Edition Ağustos'ta Game Pass'e Eklenebilir
Oyun dünyasının sevilen serilerinden Mafia'nın ilk oyununun yeniden yapımı niteliğindeki Mafia: Definitive Edition'a Game Pass yolu gözükmüş olabilir.
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Mafia serisinin köklerine geri dönen Mafia: Definitive Edition ile 2020 yılında tanışmıştık.
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Mafia: Definitive Edition Game Pass'e eklenebilir.
Konu hakkında şimdilik resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmekte fayda var.
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