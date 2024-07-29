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Mafia: Definitive Edition Ağustos'ta Game Pass'e Eklenebilir

Mafia: Definitive Edition Ağustos'ta Game Pass'e Eklenebilir

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 13:01

Oyun dünyasının sevilen serilerinden Mafia'nın ilk oyununun yeniden yapımı niteliğindeki Mafia: Definitive Edition'a Game Pass yolu gözükmüş olabilir.

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Mafia serisinin köklerine geri dönen Mafia: Definitive Edition ile 2020 yılında tanışmıştık.

Mafia serisinin köklerine geri dönen Mafia: Definitive Edition ile 2020 yılında tanışmıştık.

Lost Heaven'ın sokaklarında başlayıp bir suç imparatorluğunun tepesine giden yolda hikayesi bir taksici olarak başlayan Tommy Angelo'nun yolculuğuna tanıklık ettiğimiz oyun 2002 yılında çıkan ve hala efsaneler arasında anılan ilk oyunun yeniden yapımı.

Mafia: Definitive Edition Game Pass'e eklenebilir.

Mafia: Definitive Edition Game Pass'e eklenebilir.

İlk olarak ResetEra forumunda ortaya çıkan iddialara göre hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden oldukça olumlu yorumlar almayı başaran Mafia: Definitive Edition Game Pass sistemine dahil olmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında şimdilik resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmekte fayda var.

Konu hakkında şimdilik resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmekte fayda var.

Mafia: Definitive Edition'ın Game Pass'e ekleneceği yönündeki söylentiler güçlü kaynaklardan geliyor olsa da şimdilik ne Microsoft, ne de 2K Games cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Oyunun Ağustos ayında karşımıza çıkıp çıkmayacağını resmi açıklama sonucunda göreceğiz.

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