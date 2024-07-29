Mafia: Definitive Edition Ağustos'ta Game Pass'e Eklenebilir

Mafia: Definitive Edition'ın Game Pass'e ekleneceği yönündeki söylentiler güçlü kaynaklardan geliyor olsa da şimdilik ne Microsoft, ne de 2K Games cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Oyunun Ağustos ayında karşımıza çıkıp çıkmayacağını resmi açıklama sonucunda göreceğiz.