Los Angeles'ta Yaşayan İş İnsanı: Geçtiğimiz Yıl 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan Yeni Aşka Yelken Açtı

Geçtiğimiz yıl 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan yeni bir aşka yelken açtı. Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberine göre; Arzum Onan iki aydır Los Angeles’ta yaşayan bir Türk işadamıyla birlikte. Adının henüz öğrenilemediği işadamı ile bir süredir birlikte olan Arzum Onan’ın sık sık ABD’ye gittiği öğrenildi.

İşte Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberinin detayları: