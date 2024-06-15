Los Angeles'ta Yaşayan İş İnsanı: Geçtiğimiz Yıl 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan Yeni Aşka Yelken Açtı
Los Angeles'ta Yaşayan İş İnsanı: Geçtiğimiz Yıl 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan Yeni Aşka Yelken Açtı
Geçtiğimiz yıl 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan yeni bir aşka yelken açtı. Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberine göre; Arzum Onan iki aydır Los Angeles’ta yaşayan bir Türk işadamıyla birlikte. Adının henüz öğrenilemediği işadamı ile bir süredir birlikte olan Arzum Onan’ın sık sık ABD’ye gittiği öğrenildi.
İşte Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberinin detayları:
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Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın geçen yıl 29 Mayıs'ta, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmesi herkesi şoke etmişti!
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Kavgasız gürültüsüz, anlaşmalı olarak boşandıkları ve zaman zaman görüştükleri için, benim gibi herkesin aklında, "Acaba tekrar kaldıkları yerden devam ederler mi?" gibi bir düşünce vardı. Ancak o defter çoktan kapanmış bile.
Çünkü Arzum Onan'ın eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim.
Yaklaşık bir yıl önce boşanan Arzum Hanım, iki ay önce kalbinin kapılarını aralamış ve Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanıyla aşk yaşamaya başlamış.
Kıtalar arası aşk zordur ama adını henüz öğrenemediğim iş insanı sık sık İstanbul'a geldiği için şu anda aşkları mutlu mesut devam ediyormuş.
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Arzum Onan'a bu aşkın çok iyi geldiğini duydum, umarım mutluluğu daim olur.
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