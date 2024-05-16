Londra'da Bir Çocuk Parkında Akılalmaz Olay! Ebeveyn Gruplarında Uyarısı Yapıldı
Londra'da Bir Çocuk Parkında Akılalmaz Olay! Ebeveyn Gruplarında Uyarısı Yapıldı
Londra'daki çocuk parkında akılalmaz bir olay yaşandı. Çocuk parkının kaydırak ve salıncaklarında çocukların oturacağı yerlere çivilerin yapıştırıldığı görüldü. Türk ebeveyn de, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak diğer ebeveynleri uyardı.
Kaynak: Daily Mail
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Londra'nın Oxfordshire bölgesindeki bir çocuk parkında korkunç bir olay yaşandı.
Salıncaklarda çocukların oturduğu yerde, kaydırakların ortasında çivilerin yapıştırıldığı görüldü.
Çiviler, küçük bir çocuğun dikkati sayesinde fark edildi.
Oldukça güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştırıldığı belirtilen çiviler, uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı.
Londra'da yaşayan bir Türk ebeveyn de, yaptığı paylaşımla aileleri uyardı.
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Çivilerin görselleri, ebeveyn gruplarında paylaşıldı, sosyal medyada aileler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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