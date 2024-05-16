Londra'da Bir Çocuk Parkında Akılalmaz Olay! Ebeveyn Gruplarında Uyarısı Yapıldı

Londra'daki çocuk parkında akılalmaz bir olay yaşandı. Çocuk parkının kaydırak ve salıncaklarında çocukların oturacağı yerlere çivilerin yapıştırıldığı görüldü. Türk ebeveyn de, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak diğer ebeveynleri uyardı.

Kaynak: Daily Mail