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Londra'da Bir Çocuk Parkında Akılalmaz Olay! Ebeveyn Gruplarında Uyarısı Yapıldı

Londra'da Bir Çocuk Parkında Akılalmaz Olay! Ebeveyn Gruplarında Uyarısı Yapıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.05.2024 - 15:20

Londra'daki çocuk parkında akılalmaz bir olay yaşandı. Çocuk parkının kaydırak ve salıncaklarında çocukların oturacağı yerlere çivilerin yapıştırıldığı görüldü. Türk ebeveyn de, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak diğer ebeveynleri uyardı. 

Kaynak: Daily Mail

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Londra'nın Oxfordshire bölgesindeki bir çocuk parkında korkunç bir olay yaşandı.

Londra'nın Oxfordshire bölgesindeki bir çocuk parkında korkunç bir olay yaşandı.

Oxfordshire bölgesinin bir köyünde, çocuk parklarında kaydırak ve salıncaklara çiviler yapıştırıldığı görüldü.

Salıncaklarda çocukların oturduğu yerde, kaydırakların ortasında çivilerin yapıştırıldığı görüldü.

Salıncaklarda çocukların oturduğu yerde, kaydırakların ortasında çivilerin yapıştırıldığı görüldü.

Yetkililer, çivilerin bir gecede yapıştırıldığını ve hiçbir çocuğun yaralanmadığını belirtti.

Çiviler, küçük bir çocuğun dikkati sayesinde fark edildi.

Çiviler, küçük bir çocuğun dikkati sayesinde fark edildi.

Salıncağa oturmadan önce çiviyi fark eden çocuğun ailesi, daha sonra çivilerin bütün parkta olduğunu gördü. Endişeli aile, yetkililere haber verdi.

Oldukça güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştırıldığı belirtilen çiviler, uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı.

Oldukça güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştırıldığı belirtilen çiviler, uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı.

Yetkililer, ebeveynleri ise dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Londra'da yaşayan bir Türk ebeveyn de, yaptığı paylaşımla aileleri uyardı.

Londra'da yaşayan bir Türk ebeveyn de, yaptığı paylaşımla aileleri uyardı.
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Çivilerin görselleri, ebeveyn gruplarında paylaşıldı, sosyal medyada aileler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Çivilerin görselleri, ebeveyn gruplarında paylaşıldı, sosyal medyada aileler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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