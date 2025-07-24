Lojistik Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

Eğer kara taşımacılığı yapacaksan; aracın kalitesi, kapasitesi, yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri gibi birçok detayı göz önünde bulundurman gerekir. Sıfır mı alacaksın, ikinci el mi? Kiralama mı, satın alma mı? Bunların hepsi ilk adımda vereceğin kararlar. Ayrıca filona uygun sürücü bulmak, şoförlerin yasal yeterlilikleri ve vardiya planlaması gibi konular da bir o kadar önemli. Yanlış bir filoyla hem zaman kaybeder hem de zarar edebilirsin.