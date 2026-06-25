Lityum ve Kobalt Rekabeti: Yeni Dönemin Stratejik Kaynakları mı?

Lityum, periyodik tablonun en hafif katı elementi olma unvanına sahip ve bu özellikleri ona batarya dünyasında muazzam bir üstünlük kazandırıyor. Özellikle elektrikli araç üreticileri için bir arabanın hafif olması, tek bir şarjla yüzlerce kilometre daha fazla yol gidebilmesi, yani menzilinin uzaması anlamına geliyor. Enerjiyi bu kadar küçük bir ağırlıkta yoğunlaştırabilen başka bir element neredeyse olmadığı için lityum, yeşil dönüşümün adeta göz bebeği ve vazgeçilmez lideri olarak parlıyor.