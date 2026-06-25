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Lityum ve Kobalt Rekabeti: Yeni Dönemin Stratejik Kaynakları mı?

etiket Lityum ve Kobalt Rekabeti: Yeni Dönemin Stratejik Kaynakları mı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 12:01
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Telefonlarınızı, elektrikli araçlarınızı ve geleceğe dair tüm teknolojik planlarınızı hazırlayın; çünkü arkasında devasa jeopolitik oyunların döndüğü, günümüzün 'yeni petrolü' olarak adlandırılan iki madeni masaya yatırıyoruz: Lityum ve Kobalt!

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Teknolojinin kalbi bu iki madenle atıyor.

Sabah uyanır uyanmaz elinize aldığınız akıllı telefonlardan, sokaklarda her geçen gün daha sık görmeye başladığımız elektrikli araçlara kadar aslında her an bu iki madenle iç içeyiz. Lityum-iyon bataryalar, modern dünyanın en büyük ve en vazgeçilmez yakıtı haline geldi. Bugün karbon ayak izini azaltmaktan ve fosil yakıtları tarihe gömmekten bahsedebiliyorsak, bunu tamamen bu iki elementin sağladığı enerji depolama gücüne borçluyuz.

Lityum hafifliğiyle avantaj sağlıyor.

Lityum, periyodik tablonun en hafif katı elementi olma unvanına sahip ve bu özellikleri ona batarya dünyasında muazzam bir üstünlük kazandırıyor. Özellikle elektrikli araç üreticileri için bir arabanın hafif olması, tek bir şarjla yüzlerce kilometre daha fazla yol gidebilmesi, yani menzilinin uzaması anlamına geliyor. Enerjiyi bu kadar küçük bir ağırlıkta yoğunlaştırabilen başka bir element neredeyse olmadığı için lityum, yeşil dönüşümün adeta göz bebeği ve vazgeçilmez lideri olarak parlıyor.

Kobalt bataryanın güvenliğini koruyor.

Sürecin kahramanlık kısmında lityum öne çıksa da sahne arkasındaki asıl emniyet müdürü kesinlikle kobalttır. Kobalt, bataryaların yüksek enerji altındayken aşırı ısınmasını engelliyor, kimyasal yapıyı stabilize ediyor ve cihazların ömrünü ciddi oranda uzatıyor. Açık konuşmak gerekirse, telefonunuzun cebinizde durup dururken aniden alev almamasını veya elektrikli araçların yüksek hızlarda güvenle seyahat edebilmesini kobaltın o fedakar ve dayanıklı yapısına borçluyuz.

Madenlerin coğrafi dağılımı krize yol açıyor.

İşin rengi, bu madenlerin dünyada nerelerde saklandığına bakınca iyice karmaşık bir hal alıyor. Dünyadaki kobalt rezervinin yarısından fazlası maalesef siyasi olarak oldukça çalkantılı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yer alıyor; lityum ise ağırlıklı olarak Güney Amerika'daki Şili, Arjantin, Bolivya ve Avustralya'da bulunuyor.

Çin bu pazarı tekeline alıyor.

Madenlerin topraktan nerede çıkarıldığı bir yana, onları kimin işleyip kullanılabilir hale getirdiği asıl belirleyici unsur oluyor. İşte bu noktada sahneye Çin çıkıyor; çünkü dünya üzerindeki lityum ve kobalt işleme tesislerinin, fabrikalarının devasa bir kısmını yıllar öncesinden yaptığı yatırımlarla kendi elinde topladı. Hammadde başka ülkelerden gelse bile Çin, batarya üretim zincirinin mutlak hakimi konumunda bulunuyor.

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Mühendisler, bu madenlerin verimliliğini artırmak için yarışıyor.

Laboratuvarlarda gece gündüz çalışan bilim insanları, lityum ve kobaltın kimyasal uyumunu en üst seviyeye çıkarmak için büyüleyici inovasyonlara imza atıyor. Batarya formüllerinde yapılan her küçük optimizasyon, gelecekte sadece birkaç dakikada tamamen şarj olabilen telefonlar ve tek bir dolumla kıtalararası yolculuk yapabilen araçlar anlamına geliyor. Bu tatlı rekabet, malzeme bilimini ve mühendislik sınırlarını daha önce hiç olmadığı kadar hızlı zorlayarak teknolojik bir rönesans başlatıyor.

Gelelim o en merak edilen soruya:

'Lityum ve kobalt gerçekten yeni dönemin stratejik kaynakları mı?' Cevabımız kesinlikle evet. Hatta çoktan petrolün o sarsılmaz tahtını sallamaya başladılar bile.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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