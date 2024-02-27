Lisede Öğretmen Skandalı: Gönül İlişkisi Sebebiyle Sınavsız 100 Puan Vermiş

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre; Mahmut C. isimli öğretmen hakkındaki iddialar sonrasında kaymakamlık okuldan inceleme raporu istedi. Ön incelemede; sistemde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden yüksek not aldığı görülen öğrencilerin, yazılı kâğıdı olmadığı görüldü. Durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilince okula atanan müfettişler ise söz konusu öğretmenin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuyla arasına mesafe koyamayarak gönül ilişkisi yaşadığını tespit etti.