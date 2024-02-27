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Lisede Öğretmen Skandalı: Gönül İlişkisi Sebebiyle Sınavsız 100 Puan Vermiş

Lisede Öğretmen Skandalı: Gönül İlişkisi Sebebiyle Sınavsız 100 Puan Vermiş

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 09:52

İstanbul’da bir lisede edebiyat öğretmeni olan Mahmut C., hakkında, öğrencilerine sınav yapmadan 100 puan verdiği, öğrencileriyle dışarıda buluşarak alkol aldığı ve bir öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı sebebiyle 2 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir lisede görevli öğretmenin yaptıkları şok etti.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir lisede görevli öğretmenin yaptıkları şok etti.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre; Mahmut C. isimli öğretmen hakkındaki iddialar sonrasında kaymakamlık okuldan inceleme raporu istedi. Ön incelemede; sistemde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden yüksek not aldığı görülen öğrencilerin, yazılı kâğıdı olmadığı görüldü. Durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilince okula atanan müfettişler ise söz konusu öğretmenin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuyla arasına mesafe koyamayarak gönül ilişkisi yaşadığını tespit etti.

Müfettişlerin raporunda, öğretmenin öğrencileri evine çağırdığı ve öğrencileriyle cinsel içerikli konuşmalar yaptığı iddia edildi.

Müfettişlerin raporunda, öğretmenin öğrencileri evine çağırdığı ve öğrencileriyle cinsel içerikli konuşmalar yaptığı iddia edildi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mahmut C. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mahmut C. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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