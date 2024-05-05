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Lisede Nasıl Bir İnsan Olduğunu Söylüyoruz!

Lisede Nasıl Bir İnsan Olduğunu Söylüyoruz!

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 15:01

''Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim.'' Lisede bu cümleye çok fazla maruz kalanlardan mısın? Peki sen lisede nasıl bir insandın? Gel, seninle geçmişe gidiyoruz. Buyrunuz testeee! 💃🕺

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Öncelikle, hangi tür lisede okudun?

3. Seni biraz tanıyalım. Lisede çok azar işitiyor muydun?

4. Lise çantandan eksik olmayan şeyler neydi?

5. Sınıfta genelde nerede otururdun?

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6. Lisede fiziksel kavga eder miydin?

7. Lisede sevgilin var mıydı?

8. Lisede en sevdiğin hoca hangisiydi?

9. Peki aşağıdaki cümlelerden hangisini lisede çok duydun?

10. Son olarak, liseyi özlüyor musun?

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Lisenin Popüler Kızı!

Lisenin Popüler Kızı!

Verdiğin cevaplara göre sen lisenin popüler kızıydın! Her zaman orta ya da arka sıralarda, en yakın kız arkadaşlarınla birlikte otururdun. Kendine dikkat etmen, güzelliğin ve auranla okulun gözdelerinden biriydin. 🥰 Belki de bu yüzden, sana gizliden gizliye hayran olan birçok kişi vardı. Ancak sen, bu platonik aşıklara pek fazla ilgi göstermezdin. 🤔 Okulun dedikodu kazanı hep kaynar dururdu ve senin adın da sıkça geçerdi bu dedikodularda. Hocaların gözdesi olmanın yanı sıra, herkesin arkadaş olmak istediği, ama bir türlü olamadığı biriydin. Derslerinde ise, ortalamanın üzerinde bir başarı gösterirdin. Ancak asla mükemmeliyetçi biri olmadın. Derslerin, sosyal hayatın ve popülerliğin arasında dengeli bir şekilde ilerledin. Sence doğru tahmin ettik mi? Ne dersin? Yorumlara yazmayı unutma! 🤗👇

Lisenin Gizemli Çocuğu!

Lisenin Gizemli Çocuğu!

Verdiğin cevaplara göre sen lisenin gizemli çocuğuydun! Belki biraz içine kapanıktın, ama bu senin çekiciliğini asla gölgelemedi. Sosyal etkinlikler belki de senin en zayıf yanındı, ama olgun ve aklı başında tavırlarınla diğerlerinden ayrılmayı başarıyordun. 💃🕺Derslerdeki performansın en iyi olmasa da, iyi ilişkiler kurmayı başardığın hocaların sayesinde her zaman bir şekilde sınıfı geçerdin. Lisedeki aşk hayatın da oldukça hareketliydi. 👭💖 Uzun süren ilişkiler yaşadın. Arkadaşlarının omzuna yaslanıp, dersin sonuna kadar derin bir uykuya dalmanla biliniyordun. Sen ne düşünüyorsun? Doğru tahminlerde bulunduk mu? Yorumlar bölümünde görüşmek üzere! 🤔👇

Lisenin Zeki Kızı!

Lisenin Zeki Kızı!

Verdiğin cevaplara göre sen lisenin zeki kızıydın! Hep yüksek olan derslerin ve sessiz sakin kişiliğinle hocaların gözdesiydin. 😇💃🕺 Derslerindeki başarıların ve sakin, dikkat çekmeyen kişiliğinle hocaların en sevdiği öğrenci olmuştun. 🌟 Fakat bu seni sadece derslerinde başarılı bir öğrenci yapmazdı. Aynı zamanda, samimi olduğun birkaç kız arkadaşınla, platonik aşkını paylaşıp okul koridorlarında fısıldayarak dedikodu yapmayı severdin. 👭💖 Bu küçük dedikodu seansları, okul hayatının renkli ve eğlenceli bir parçasıydı. Belki de kalbinin hassaslığı ve içine kapanık yapın nedeniyle, geniş bir sosyal çevren olmasa da, bu durum seni rahatsız etmiyordu. Kendi dünyanda, samimi arkadaşlarınla ve başarılı derslerinle gayet mutlu ve huzurluydun. Ne dersin, bildik mi? Yorumlarda buluşalım.

Lisenin Eğlenceli Çocuğu!

Lisenin Eğlenceli Çocuğu!

Verdiğin cevaplara göre sen lisenin eğlenceli çocuğuydun! Görünüşe göre sen lise hayatının renkli karakteriydin! Notların belki de bir Einstein seviyesinde olmasa bile, şeytan tüyün ve karizman sayesinde derslerini başarıyla tamamlamayı bildin. 🤗 Hocalarla arandaki samimi ve esprili ilişki, enerjik yaşam tarzın ve eğlenceye olan düşkünlüğün nedeniyle birçok kez azar işitmiş olsan da, lise senin için adeta bir eğlence parkıydı. 💃🕺 Platonik olarak ilgi duyduğun kızlarla bile rahatlıkla kaynaşmayı başarıyordun. Bu yüzden çok fazla kız arkadaşın ve sevgilin oluyordu. Sana tanıdık geldi mi? Yorumlar kısmında görüşlerini paylaşmanı bekliyoruz! 🥳👇

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