Lisede Nasıl Bir İnsan Olduğunu Söylüyoruz!

Verdiğin cevaplara göre sen lisenin popüler kızıydın! Her zaman orta ya da arka sıralarda, en yakın kız arkadaşlarınla birlikte otururdun. Kendine dikkat etmen, güzelliğin ve auranla okulun gözdelerinden biriydin. 🥰 Belki de bu yüzden, sana gizliden gizliye hayran olan birçok kişi vardı. Ancak sen, bu platonik aşıklara pek fazla ilgi göstermezdin. 🤔 Okulun dedikodu kazanı hep kaynar dururdu ve senin adın da sıkça geçerdi bu dedikodularda. Hocaların gözdesi olmanın yanı sıra, herkesin arkadaş olmak istediği, ama bir türlü olamadığı biriydin. Derslerinde ise, ortalamanın üzerinde bir başarı gösterirdin. Ancak asla mükemmeliyetçi biri olmadın. Derslerin, sosyal hayatın ve popülerliğin arasında dengeli bir şekilde ilerledin. Sence doğru tahmin ettik mi? Ne dersin? Yorumlara yazmayı unutma! 🤗👇