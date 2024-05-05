Lisede Nasıl Bir İnsan Olduğunu Söylüyoruz!
Lisede Nasıl Bir İnsan Olduğunu Söylüyoruz!
''Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim.'' Lisede bu cümleye çok fazla maruz kalanlardan mısın? Peki sen lisede nasıl bir insandın? Gel, seninle geçmişe gidiyoruz. Buyrunuz testeee! 💃🕺
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Öncelikle, hangi tür lisede okudun?
3. Seni biraz tanıyalım. Lisede çok azar işitiyor muydun?
4. Lise çantandan eksik olmayan şeyler neydi?
5. Sınıfta genelde nerede otururdun?
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6. Lisede fiziksel kavga eder miydin?
7. Lisede sevgilin var mıydı?
8. Lisede en sevdiğin hoca hangisiydi?
9. Peki aşağıdaki cümlelerden hangisini lisede çok duydun?
10. Son olarak, liseyi özlüyor musun?
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