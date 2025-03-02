Lise Eğitimi: Buzdağının Altında Ne Var?

Lise eğitiminin zorunlu olup olmamasından çok, şu noktalara odaklanmak gerekiyor:

1- Süre değil, nitelik önemli.

Eğitim süresini kısaltmak ya da zorunluluğu kaldırmak kaliteyi doğrudan artırmaz. Önemli olan, eğitimin kaç yıl sürdüğü değil, ne kadar iyi olduğudur.

2- İşsizlik yalnızca eğitim süresiyle ilgili değil.

Gençlerin iş bulması sadece eğitim süresiyle değil, mesleki yönlendirme, ekonomik koşullar ve istihdam politikalarıyla doğrudan bağlantılıdır.

3- Eğitim günümüz ihtiyaçlarına uygun mu?

Eğer lise gençleri hayata hazırlamıyorsa, sistemin adı ne olursa olsun temel sorunlar devam eder.