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Lise Eğitimi: Buzdağının Altında Ne Var?

etiket Lise Eğitimi: Buzdağının Altında Ne Var?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 16:07

Lise eğitiminin zorunlu olup olmaması, eğitimde hararetli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Lise eğitimi zorunlu mu olmalı tercihe mi bırakılmalı?

Bu tartışmada iki zıt görüş öne çıkıyor. Bir grup, lise eğitiminin tercihe bırakılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer grup ise, lise eğitiminin bireyin akademik, sosyal ve bilişsel gelişimi için zorunlu kalması gerektiğini düşünüyor.

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Asıl mesele ne?

Asıl mesele ne?

Lise eğitiminin zorunlu olup olmamasından çok, şu noktalara odaklanmak gerekiyor:

1- Süre değil, nitelik önemli.

Eğitim süresini kısaltmak ya da zorunluluğu kaldırmak kaliteyi doğrudan artırmaz. Önemli olan, eğitimin kaç yıl sürdüğü değil, ne kadar iyi olduğudur.

2- İşsizlik yalnızca eğitim süresiyle ilgili değil.

Gençlerin iş bulması sadece eğitim süresiyle değil, mesleki yönlendirme, ekonomik koşullar ve istihdam politikalarıyla doğrudan bağlantılıdır.

3- Eğitim günümüz ihtiyaçlarına uygun mu?

Eğer lise gençleri hayata hazırlamıyorsa, sistemin adı ne olursa olsun temel sorunlar devam eder.

Lise eğitiminin zorunlu olmaktan çıkarılması sorunları çözer mi?

Lise eğitim süresinin üç yıla indirilmesi ve zorunluluğun kaldırılması savunuluyor. Böylece birçok genç, erken yaşta mesleki eğitim alarak iş hayatına daha hızlı atılabilecek. Öte yandan eğitimi sadece bir ‘zorunluluk’ tartışmasına indirgemek, buzdağının yalnızca görünen kısmını ele almak olur. Tam da burada önemli bir soru devreye giriyor:

Zorunlu eğitimin kaldırılması, eğitimin kalitesini artırır mı, yoksa gençleri daha belirsiz bir geleceğe mi sürükler?

Matthew etkisi ve derinleşen uçurum

Matthew etkisi ve derinleşen uçurum

Sosyolog Robert K. Merton’un ortaya attığı Matthew Etkisi, eğitim ve fırsat eşitsizliği bağlamında önemli bir kavramdır. Bu teoriye göre, güçlü olan daha da güçlenirken, zayıf olan daha da geriye düşer. Lise eğitimi zorunlu olmaktan çıkarsa, eğitime erişimi zaten kısıtlı olan gençler için fırsat eşitsizliği uçuruma dönüşebilir. Bu durum, uzun vadede toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirebilir. Bu yüzden tartışılması gereken asıl mesele, eğitimin zorunlu olup olmaması değil, herkese eşit ve kaliteli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığıdır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
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