onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
LIDEA Girişimcilik Programı Lansman’ı gerçekleşti!

etiket LIDEA Girişimcilik Programı Lansman’ı gerçekleşti!

Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz - yazio
03.12.2024 - 00:48

Fethiye’nin yenilikçi girişimcilik ekosistemine öncülük edecek Lidea Girişimcilik Programı Fethiye Hipokampüs’de düzenlenen etkileyici bir lansmanla hayata geçti. Lidea tarafından düzenlenen Lidea Girişimcilik Programı 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen lansmanla resmen başladı. Hipokampüs’de düzenlenen ve sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan etkinliğe, Fethiye'de iş dünyasının önde gelen isimleri, girişimciler, yatırımcılar ve medya temsilcileri büyük ilgi gösterdi. “Girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek olmayı ve ekosistemde sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlayan program, eğitim, mentörlük ve yatırım fırsatlarını bir araya getiriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Lidea Girişimcilik Programına başvurular 2024 yılı ekim ayında başladı.

Lidea Girişimcilik Programına başvurular 2024 yılı ekim ayında başladı.

50’den fazla başvuru arasından 26 girişim ön kuluçka dönemine, 14 girişim ise kuluçka dönemine kabul edildi.

1.dönem ön kuluçka olarak adlandırılan 'fikir aşamasındaki' ekipler için eğitim ve mentorluk süreçleri başladı. 2. dönem ön kuluçka ve 1. dönem kuluçka programı ise 2025 yılında başlayacak.

Programın açılış konuşmasını, ev sahibi Hipokampüs’ün kurucusu Eşref Aktaş gerçekleştirdi. Ardından, programın partnerlerinden Likya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Sevinç, TOYED Oyunlaştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Altuğ Yılmaz ve Lidea Girişimcilik Programı Koordinatörü Altan Türel konuşmalarını yaptı.

Can Dinler, Arı kovanları üzerinden sağlık

Can Dinler, Arı kovanları üzerinden sağlık

Açılış konuşmalarının ardından, programa kabul edilen ve Fethiye ile çevre bölgelerden katılan 4 girişimci, fikirlerini sunma fırsatı buldu. Girişimci adayı API AIR’ın kurucusu Can Dinler, arı kovanları üzerinden sağlık alanında geliştirdiği yenilikçi fikrini paylaştı.

Selin Öner, Journiary

Selin Öner, Journiary

Fethiyeli üniversite öğrencisi Selin Öner, “Journiary” adını verdiği girişimiyle turizm odaklı gezicilerin kendilerine özel deneyimlerini ajanda formatında oyunlaştırarak paylaştığı fikrini sundu.

Merve Koç, Disleksify

Merve Koç, Disleksify

Antalyalı kadın girişimci Merve Koç, Disleksify adı verdiği disleksi çocukların eğitimlerini oyunlaştırdığı fikrini paylaştı.

Gözde Dokumacı ve Burak Tunçoğlu, Nexy; Doğancan Uluğ “smart sailing”

Gözde Dokumacı ve Burak Tunçoğlu, Nexy; Doğancan Uluğ “smart sailing”

Fethiyeli sağlık alanında çalışan Gözde Dokumacı ve Burak Tunçoğlu ”Nexy“ isimli girişim fikriyle giyilebilir teknoloji yardımıyla özellikle ekrana bakmaktan kaynaklanan boyun eklem problemi skolyoz hastalığına giyilebilir teknoloji ile çözüm öneren fikriyle katıldı. 

Fethiye’li kaptan Doğancan Uluğ ise “smart sailing” adlı yenilikçi fikirlerini tanıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lideagirişim.com adresini ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lideagirişim.com adresini ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.

Bu ilham verici yolculukta bizimle olun ve Fethiye’de girişimciliğin geleceğini birlikte inşa edelim! Başvuru ve bilgi için: Lidea Girişim

Lidea

LIDEA, Fethiye'de başlatılan bir girişimcilik programı olarak, bölgesel inovasyonu ve iş gelişimini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Program, yenilikçi fikirleri olan girişimcileri ve start-up'ları destekleyerek, onları iş dünyasına hazırlar ve sürdürülebilir büyüme için gerekli araçları sağlar. İnkübatör ve hızlandırıcı modülleri aracılığıyla, katılımcılara mentorluk, eğitim ve ağ oluşturma fırsatları sunarak, onların ticari başarılarını artırmayı ve bölgesel ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlar.

Toyed:

Toyed:

TOYED (Teknoloji Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği), teknoloji ve oyunlaştırma aracılığıyla eğitim kalitesini artırmak ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla 2022 yılında kurulmuş bir dernektir. Oyun elementlerini gerçek hayata entegre ederek, bireylerin ve toplulukların eğitim deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefler. Dernek, Türkiye ve dünyada oyunlaştırma konusunda farkındalık yaratmayı, eğitim ve seminerler düzenleyerek bilgiyi yaymayı amaçlar. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı projeler geliştirerek her yaş grubuna ve çeşitli sektörlere yönelik sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemektedir

LİİDER:

LİİDER, yani Likya İş İnsanları Derneği, Fethiye ve çevre ilçelerin en etkin iş ve sosyal gelişim platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölge iş dünyasını desteklemek, ticaret ve sanayi faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulan bu dernek, yerel ve ulusal projelerle iş insanlarının bir araya gelmesini sağlamakta ve iş birlikleri kurmalarına öncülük etmektedir. Fethiye ve çevresindeki ticari ve sosyal gelişim için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, üyelerine networking ve iş geliştirme imkanları sunmaktadır. Derneğin faaliyetleri, bölgenin iş potansiyelini maksimize etme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme odaklıdır

Hipokampus:

Hipokampüs Coworking Space, Fethiye'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan modern ve işlevsel bir çalışma alanı sunuyor. Deniz kenarında, Şehit Fethi Bey Parkı'na yakın konumu ile hem çalışma hem de doğayla iç içe olma imkanı sağlıyor. Hipokampüs, bağımsız çalışan profesyonellerden büyük ekiplere, her türlü çalışma stilini destekleyecek esneklikte hizmetler sunar. Yüksek hızlı internet erişimi, konforlu çalışma alanları ve sosyal etkileşim için düzenlenen etkinliklerle donatılmıştır. Ayrıca, sanal ofis hizmetleri ve müşteri toplantıları için özel tasarlanmış toplantı odaları gibi çeşitli profesyonel ihtiyaçlara yönelik çözümler de sunmaktadır. Hipokampüs, sadece bir çalışma alanı olmanın ötesinde, üyelerine iş ve sosyal hayatlarını entegre etme fırsatı veren bir topluluk merkezi olarak hizmet vermektedir.

Lidea Sosyal Medya :

Twitter-X : x.com

Linkedin :  Lidea Girişim Programı | LinkedIn

Instagram: Login • Instagram

Sunumlar:

Sunumlar:

Etkinlik süresince Triple Helix kurucusu Dilara Tunca İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisleri hakkında, Kıdemli yazılım mühendisi Ali Kutluözen Yapay Zekânın tarihi ve gelişimi hakkında, Mehmet Yiğit Demirtaş ise patent ve marka tescili hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Linkedln

X

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam