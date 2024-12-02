LIDEA Girişimcilik Programı Lansman’ı gerçekleşti!
Fethiye’nin yenilikçi girişimcilik ekosistemine öncülük edecek Lidea Girişimcilik Programı Fethiye Hipokampüs’de düzenlenen etkileyici bir lansmanla hayata geçti. Lidea tarafından düzenlenen Lidea Girişimcilik Programı 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen lansmanla resmen başladı. Hipokampüs’de düzenlenen ve sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan etkinliğe, Fethiye'de iş dünyasının önde gelen isimleri, girişimciler, yatırımcılar ve medya temsilcileri büyük ilgi gösterdi. “Girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek olmayı ve ekosistemde sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlayan program, eğitim, mentörlük ve yatırım fırsatlarını bir araya getiriyor.”
Lidea Girişimcilik Programına başvurular 2024 yılı ekim ayında başladı.
Can Dinler, Arı kovanları üzerinden sağlık
Selin Öner, Journiary
Merve Koç, Disleksify
Gözde Dokumacı ve Burak Tunçoğlu, Nexy; Doğancan Uluğ “smart sailing”
Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lideagirişim.com adresini ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.
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