LIDEA Girişimcilik Programı Lansman’ı gerçekleşti!

TOYED (Teknoloji Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği), teknoloji ve oyunlaştırma aracılığıyla eğitim kalitesini artırmak ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla 2022 yılında kurulmuş bir dernektir. Oyun elementlerini gerçek hayata entegre ederek, bireylerin ve toplulukların eğitim deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefler. Dernek, Türkiye ve dünyada oyunlaştırma konusunda farkındalık yaratmayı, eğitim ve seminerler düzenleyerek bilgiyi yaymayı amaçlar. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı projeler geliştirerek her yaş grubuna ve çeşitli sektörlere yönelik sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemektedir

LİİDER:

LİİDER, yani Likya İş İnsanları Derneği, Fethiye ve çevre ilçelerin en etkin iş ve sosyal gelişim platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölge iş dünyasını desteklemek, ticaret ve sanayi faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kurulan bu dernek, yerel ve ulusal projelerle iş insanlarının bir araya gelmesini sağlamakta ve iş birlikleri kurmalarına öncülük etmektedir. Fethiye ve çevresindeki ticari ve sosyal gelişim için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, üyelerine networking ve iş geliştirme imkanları sunmaktadır. Derneğin faaliyetleri, bölgenin iş potansiyelini maksimize etme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme odaklıdır

Hipokampus:

Hipokampüs Coworking Space, Fethiye'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan modern ve işlevsel bir çalışma alanı sunuyor. Deniz kenarında, Şehit Fethi Bey Parkı'na yakın konumu ile hem çalışma hem de doğayla iç içe olma imkanı sağlıyor. Hipokampüs, bağımsız çalışan profesyonellerden büyük ekiplere, her türlü çalışma stilini destekleyecek esneklikte hizmetler sunar. Yüksek hızlı internet erişimi, konforlu çalışma alanları ve sosyal etkileşim için düzenlenen etkinliklerle donatılmıştır. Ayrıca, sanal ofis hizmetleri ve müşteri toplantıları için özel tasarlanmış toplantı odaları gibi çeşitli profesyonel ihtiyaçlara yönelik çözümler de sunmaktadır. Hipokampüs, sadece bir çalışma alanı olmanın ötesinde, üyelerine iş ve sosyal hayatlarını entegre etme fırsatı veren bir topluluk merkezi olarak hizmet vermektedir.

Lidea Sosyal Medya :

Twitter-X : x.com

Linkedin : Lidea Girişim Programı | LinkedIn

Instagram: Login • Instagram