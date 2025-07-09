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LGS Birincisi Bengisu İcadıyla Altın Madalya Aldı! Nobel Ödüllü Profesör ABD’ye Davet Etti

LGS Birincisi Bengisu İcadıyla Altın Madalya Aldı! Nobel Ödüllü Profesör ABD’ye Davet Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.07.2025 - 13:15

LGS’nin 2022 yılı birincisi Bengisu Ece Bakırdere şimdilerde Galatasaray Lisesi 11’nci sınıf öğrencisi. Bengisu, fabrika ya da laboratuvarlar tarafından atık sulara yüksek miktarda salınan ve içme sularınada karışabilen maddenin akıllı telefonla tespit edilmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bengisu, bu icadıyla 20. Asya Kimya Kongresi’nde altın madayla kazandı. Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre Bengisu, 2021 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. MacMillan tarafından Princeton Üniversitesi’ne davet edildi.

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Bengisu Ece Bakırdere, 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) birincilerinden. Şimdi ise Galatasaray Lisesi’nde okuyor.

Bengisu Ece Bakırdere, 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) birincilerinden. Şimdi ise Galatasaray Lisesi’nde okuyor.

Galatasaray Lisesi’nde 11. Sınıf öğrencisi Bengisu Ece Bakırdere, insanlarda çeşitli organ rahatsızlığına neden olan ‘fenolftalein’ isimli maddeyle ilgili bir icat geliştirdi. Bengisu’nun icadı insan sağlığını tehdit eden bu maddenin akıllı telefonla tespit edilmesini sağlıyor. LGS birincisi Bengisu bu icadıyla 48 ülkeden yaklaşık 620 bilim insanının ve 300’ü aşkın lise öğrencisinin katıldığı “20. Asya Kimya Kongresi”bin yarışmasında altın madalya kazandı.

Nobel ödüllü bilim insanından davet aldı.

Nobel ödüllü bilim insanından davet aldı.

Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre Bengisu Ece Bakırdere, 2021 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. David MacMillan’ı geçen günlerde Galatasaray Lisesi’nde ağırladı. Bengisu, Nobel ödüllü profesörün gelecekten organik kimya ile ilgilenmeye karar verdiği takdirde Princeton Üniversitesi’ne davet ettiğini söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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