LGS Birincisi Bengisu İcadıyla Altın Madalya Aldı! Nobel Ödüllü Profesör ABD’ye Davet Etti
LGS’nin 2022 yılı birincisi Bengisu Ece Bakırdere şimdilerde Galatasaray Lisesi 11’nci sınıf öğrencisi. Bengisu, fabrika ya da laboratuvarlar tarafından atık sulara yüksek miktarda salınan ve içme sularınada karışabilen maddenin akıllı telefonla tespit edilmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bengisu, bu icadıyla 20. Asya Kimya Kongresi’nde altın madayla kazandı. Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre Bengisu, 2021 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. MacMillan tarafından Princeton Üniversitesi’ne davet edildi.
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Bengisu Ece Bakırdere, 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) birincilerinden. Şimdi ise Galatasaray Lisesi’nde okuyor.
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Nobel ödüllü bilim insanından davet aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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