LGS Birincisi Bengisu İcadıyla Altın Madalya Aldı! Nobel Ödüllü Profesör ABD’ye Davet Etti

LGS’nin 2022 yılı birincisi Bengisu Ece Bakırdere şimdilerde Galatasaray Lisesi 11’nci sınıf öğrencisi. Bengisu, fabrika ya da laboratuvarlar tarafından atık sulara yüksek miktarda salınan ve içme sularınada karışabilen maddenin akıllı telefonla tespit edilmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bengisu, bu icadıyla 20. Asya Kimya Kongresi’nde altın madayla kazandı. Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre Bengisu, 2021 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. MacMillan tarafından Princeton Üniversitesi’ne davet edildi.

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