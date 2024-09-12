Leyla ile Mecnun Fanları Buraya: Ali Atay ve Serkan Keskinli Anonim Dizisinden İlk Tanıtım Geldi!
Leyla ile Mecnun Fanları Buraya: Ali Atay ve Serkan Keskinli Anonim Dizisinden İlk Tanıtım Geldi!
Leyla ile Mecnun'un sevilen oyuncuları Ali Atay ve Serkan Keskin, EXXEN'de yayınlanacak Anonim dizisiyle izleyiciyle buluşacak. Önümüzdeki ay yayınlanacak ve 6 bölümden oluşacak komedi dizisinden ilk tanıtım geldi!
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Gözleri yaşlı Leyla ile Mecnun hayranlarını böyle alalım: Ali Atay ve Serkan Keskin'den yepyeni bir komedi dizisi geliyor!
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EXXEN'de yayınlanacak Anonim adlı komedi dizisinin 6 bölümden oluşacağı daha önce açıklanmıştı.
Merakla beklenen diziden ilk tanıtım sonunda geldi!
Fragmana tepkiler de gecikmedi elbette.
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