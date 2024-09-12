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Leyla ile Mecnun Fanları Buraya: Ali Atay ve Serkan Keskinli Anonim Dizisinden İlk Tanıtım Geldi!

Leyla ile Mecnun Fanları Buraya: Ali Atay ve Serkan Keskinli Anonim Dizisinden İlk Tanıtım Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 21:43

Leyla ile Mecnun'un sevilen oyuncuları Ali Atay ve Serkan Keskin, EXXEN'de yayınlanacak Anonim dizisiyle izleyiciyle buluşacak. Önümüzdeki ay yayınlanacak ve 6 bölümden oluşacak komedi dizisinden ilk tanıtım geldi!

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Gözleri yaşlı Leyla ile Mecnun hayranlarını böyle alalım: Ali Atay ve Serkan Keskin'den yepyeni bir komedi dizisi geliyor!

Gözleri yaşlı Leyla ile Mecnun hayranlarını böyle alalım: Ali Atay ve Serkan Keskin'den yepyeni bir komedi dizisi geliyor!

EXXEN'de yayınlanacak Anonim adlı komedi dizisinin 6 bölümden oluşacağı daha önce açıklanmıştı.

EXXEN'de yayınlanacak Anonim adlı komedi dizisinin 6 bölümden oluşacağı daha önce açıklanmıştı.

Merakla beklenen diziden ilk tanıtım sonunda geldi!

Fragmana tepkiler de gecikmedi elbette.

Fragmana tepkiler de gecikmedi elbette.
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