50 ml kapasiteli güneş kremi özellikle çocuklar ve çok hassas ciltliler için ideal. Çocukların ve hassas ciltlilerin güneşten ekstra bir korumaya ihtiyacı olduğu için daha yüksek faktör gerekiyor. 50+ faktör korumalı güneş kremi yüz için uygun. Çok yüksek UVA ve UVB korumasına sahip güneş kremi özellikle çocuğu olanlar için alınması gereken ürünlerden.

La Roche Posay Anthelios Dermo Pediatric Yüz Güneş Kremi