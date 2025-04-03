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La Roche Posay’den Mutlaka Bakmanız Gereken Güneş Kremleri

etiket La Roche Posay’den Mutlaka Bakmanız Gereken Güneş Kremleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.04.2025 - 13:04

Güneş kremleri yazın en büyük ihtiyaçlarından. Uzmanlara göre kışın da güneş kremi kullanmamız gerektiğiniz artık biliyoruz. İşte bu yüzden La Roche Posay’in güneş kremleri yardımımıza koşuyor. Kaliteli ve yüksek korumalı güneş kremleriyle La Roche Posay her zaman yanınızda! Peki La Roche Posay’in güneş kremleri neler birlikte bakalım mı?

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La Roche Posay Anthelios Dermo Pediatric Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Dermo Pediatric Yüz Güneş Kremi

50 ml kapasiteli güneş kremi özellikle çocuklar ve çok hassas ciltliler için ideal. Çocukların ve hassas ciltlilerin güneşten ekstra bir korumaya ihtiyacı olduğu için daha yüksek faktör gerekiyor. 50+ faktör korumalı güneş kremi yüz için uygun. Çok yüksek UVA ve UVB korumasına sahip güneş kremi özellikle çocuğu olanlar için alınması gereken ürünlerden.

La Roche Posay Anthelios Dermo Pediatric Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Dermo Pediatrics Güneş Koruyucu Vücut Sütü

La Roche Posay Anthelios Dermo Pediatrics Güneş Koruyucu Vücut Sütü

Çocukların yüz kreminin yanında vücut için de kreme ihtiyaçları var. Bu güneş vücut sütü yine hassas ciltler ve çocuklar için ideal. Hassas ciltleri güneşten koruyan La Roche Posay vücut sütü çocuklar için güvenli. Yüksek koruması sayesinde özellikle çocuklarınız güneşte rahat edecek!

La Roche Posay Anthelios Dermo Pediatrics Güneş Koruyucu Vücut Sütü

La Roche Posay Anthelios Oil Correct Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Oil Correct Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay'de her cilde uygun güneş kremi var. Bu güneş kremi ise yağlı ve akneye eğilimli ciltler için. 50 ml'lik güneş kremini çantanıza atıp her yerde kullanabiliyorsunuz. Yüz için uygun güneş kremini günlük dışarı çıkarken kullanmanız mümkün. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz aradığınız güneş kremi bu!

La Roche Posay Anthelios Oil Correct Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Oil Control Fluide Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Oil Control Fluide Yüz Güneş Kremi

Karma ve yağlı ciltlere uygun güneş kremini böyle bir cildiniz varsa kullanabilirsiniz. Yüzünüz için uygun güneş kremi 50+ korumaya sahip. Etkili güneş kremi UV ışınlarına karşı sizi koruyor. Yapışkan his bırakmadığı için rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Görünmez bitişi sayesinde yüzünüzde olduğu bile belli olmuyor.

La Roche Posay Anthelios Oil Control Fluide Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Pigment Correct Güneş Koruyucu

La Roche Posay Anthelios Pigment Correct Güneş Koruyucu

Güneşten koruyan güneş kremi aynı zamanda cilt tonunu eşitlemeye de yardımcı oluyor. Aynı zamanda leke görünümünü düzenleme konusunda da yardımcı oluyor. Lekeye eğilimli bir cildiniz varsa kullanmanız gereken güneş koruyucu bu! Cildi nemlendiren koruyucu cildinizde yağlı bir his bırakmıyor. 

La Roche Posay Anthelios Pigment Correct Güneş Koruyucu

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La Roche Posay Anthelios UVmune Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios UVmune Yüz Güneş Kremi

Hassas ciltler için uygun güneş kremini yüzünüze uygulayabilirsiniz. Yüksek korumalı güneş kremi tere ve suya dayanıklı. Göz çevresine uygulayabileceğiniz güneş kremi kuru ve hassas ciltliler için ideal. Yağlı ve yapışkan his bırakmayan güneş kremini sürüp rahatça dışarı çıkabileceksiniz. Sürdükten sonra cildinizde beyaz iz bırakmıyor.

La Roche Posay Anthelios UVmune Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Leke Bakım Seti

La Roche Posay Leke Bakım Seti

Düzensiz cildiniz varsa bu bakım setini alabilirsiniz. Setin içinde La Roche Posay Effaclar Peeling Etkili Leke Serumu ve La Roche Posay Anthelios XL Gel Cream var. Jel krem güneşe karşı cildinizi koruyor. Leke serumu ise günlük peeling etkili bir bakım serumu. Cildinizi pürüzsüzleştiren serum ve hassas ciltlere uygun güneş kremi ile bakım seti kurtarıcınız olacak!

La Roche Posay Leke Bakım Seti

La Roche Posay Anthelios Vücut Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Vücut Güneş Kremi

Yüksek korumalı güneş kremi sprey formda. 200 ml'lik güneş kremi özellikle yaz için gerekli. Kışın da kullanabileceğiniz sprey güneş kremi görünmez formda. Yağlı bir his bırakmayan yapısı rahatsız olmadan güneş kremi kullanmanızı sağlıyor.

La Roche Posay Anthelios Vücut Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios Güneş Koruyucu Vücut Misti

La Roche Posay Anthelios Güneş Koruyucu Vücut Misti

Herkesin kullanabileceği bir güneş kremi arıyorsanız bu ürün sizin için. Tüm ciltler için uygun vücut misti yüksek korumaya sahip. Sprey formdaki vücut mistini uygulamak çok kolay. 

La Roche Posay Anthelios Güneş Koruyucu Vücut Misti

La Roche Posay Anthelios Güneş Koruyucu Losyon

La Roche Posay Anthelios Güneş Koruyucu Losyon

Bebekler için güneş kremi kullanacaksanız onlara uygun bir ürüne ihtiyacınız var. Losyon formundaki güneş koruyucu bebeğinizin hassas cildi için ideal bir ürün. Çok yüksek faktörlü losyon hem yüze hem vücuda uygulanabiliyor. Direkt güneş ışığına maruz kalmayan 3-36 ay bebekler için La Roche Posay güneş koruyucu losyon kullanılabiliyor. 

La Roche Posay Anthelios Güneş Koruyucu Losyon

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La Roche Posay Anthelios UV Air Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anthelios UV Air Yüz Güneş Kremi

Ultra hafif formülü olan güneş kremi yüz için uygun. Makyaj altına kullanabileceğiniz güneş kremi 40 ml. Hızlıca emilen yüz güneş kremini sürdükten sonra temiz bir cilt hissi yaşayacaksınız. Göz çevresine uygulanabilen formülü ile rahatça kullanmanız mümkün. 

La Roche Posay Anthelios UV Air Yüz Güneş Kremi

La Roche Posay Anne Bebek Güneş Seti

La Roche Posay Anne Bebek Güneş Seti

Güneşe karşı tam bir set olan bu sette anne ve bebek için gerekli güneş ürünleri var. Bu setin içinde La Roche Posay Anthelios UVmune Fluid Güneş Kremi, La Roche Posay Anhtelios Dermo Pediatrics Yüz Güneş Kremi ve ​La Roche Posay Anne Bebek Çantası var. Bebeğinizle tatile çıkarken bu set çok işinize yarayacak.

La Roche Posay Anne Bebek Güneş Seti

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buffythevampireslayer
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