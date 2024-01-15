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Kütahya’da 10 Pavyon Kapatıldı: Vali “Adam Öldürme, Gasp, Uyuşturucu, Kadın Ticareti Hepsi Var”

Kütahya’da 10 Pavyon Kapatıldı: Vali “Adam Öldürme, Gasp, Uyuşturucu, Kadın Ticareti Hepsi Var”

pavyon
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.01.2024 - 01:03

Kütahya’da faaliyet gösteren 10 pavyon, artan asayiş ve narkotik olaylarıyla nedeniyle süresiz kapatıldı. 

Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak 'Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık. Ben yetkimi kullanarak kapattım' dedi. 

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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz Sorumluluk bölgesi Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde faaliyette bulunan pavyon ruhsatlı işletmelerde 2022 ve 2023 yılları içerisinde meydana gelen asayiş ve narkotik olaylarının artması, işletmelerde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde personel görevlendirilmemesi, ruhsat alınması için gerekli mevzuata aykırı fiziki eksiklikler tespit edilmesi nedeniyle Valilik makamının olurlarıyla ilimizde faaliyet gösteren pavyon ruhsatlı işletmeler mühürlenerek kapatılmıştır.”

Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" dedi.

Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Belediye Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Işın, önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Belediye Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Işın, önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Işın, kentteki 10 pavyonun artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle süresiz kapatılmasıyla ilgili şunları söyledi:

Vali Işın, kentteki 10 pavyonun artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle süresiz kapatılmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var. Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık orada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz, diyoruz ki uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Arkadaşlar, bataklık açılmış burada. İşin esas merkezine neden inmiyoruz? Önce burayı kapat, ondan sonra uyuşturucu ile mücadele et. Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için utanç vesikasıdır.”

"Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" diyen Vali Işın, batakhanelerdeki insanların rehabilitasyonu konusunda zorluklar yaşanabileceğini ancak topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti.

"Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" diyen Vali Işın, batakhanelerdeki insanların rehabilitasyonu konusunda zorluklar yaşanabileceğini ancak topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti.
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