Kütahya’da 10 Pavyon Kapatıldı: Vali “Adam Öldürme, Gasp, Uyuşturucu, Kadın Ticareti Hepsi Var”
Kütahya’da 10 Pavyon Kapatıldı: Vali “Adam Öldürme, Gasp, Uyuşturucu, Kadın Ticareti Hepsi Var”
Kütahya’da faaliyet gösteren 10 pavyon, artan asayiş ve narkotik olaylarıyla nedeniyle süresiz kapatıldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak 'Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık. Ben yetkimi kullanarak kapattım' dedi.
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Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" dedi.
Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Belediye Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Işın, önemli açıklamalarda bulundu.
Vali Işın, kentteki 10 pavyonun artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle süresiz kapatılmasıyla ilgili şunları söyledi:
"Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" diyen Vali Işın, batakhanelerdeki insanların rehabilitasyonu konusunda zorluklar yaşanabileceğini ancak topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti.
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