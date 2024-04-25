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Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı: Çanakkale Boğazı Kapatıldı

Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı: Çanakkale Boğazı Kapatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.04.2024 - 20:39

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. 

Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 romörkörleri sevk edildi. 

Ekipler yangına müdahale ediyor. İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK...

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