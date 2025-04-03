Kuru Ciltlere Özel: Cildini Neme Doyurmak İçin Bilmen Gerekenler
Kuru Ciltlere Özel: Cildini Neme Doyurmak İçin Bilmen Gerekenler
Kuru cilt gerçekten bir sabır testi… Sabah uyandığında yüzün geriliyor, makyaj yaptığında fondötenin parça parça duruyor, duş sonrası kaşınmaktan helak oluyorsun. Hele kışın bir de rüzgâr ve soğuk hava eklenince iş iyice çileye dönüyor. Ama korkma, cildin artık suya doyacak! İşte seni pırıl pırıl, yumuşacık bir cilde kavuşturacak 11 hayat kurtaran taktik! 🚀💦
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1. Sıcak su aşktır ama cildinin katilidir!
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2. Hyalüronik asit kullanmazsan çok şey kaçırırsın!
3. Sadece nemlendirici yetmez, önce su iç!
4. Alkol içeren ürünleri kullanıyorsan kendi cildine tuzak kuruyorsun!
5. Cildinin koruma kalkanını güçlendirmek için seramidleri kullan!
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6. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkıyorsan cildine ihanet ediyorsun!
7. Haftada birkaç kez nem bombası maske yap!
8. Pamuklu yastık kılıfı kullanarak geceleri cildini koru!
9. Duş sonrası cildin için en doğru şeyi yapıyor musun?
10. Peeling yapmadan nemlendirici kullanıyorsan büyük hata!
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11. Aşırı kafein tüketiyorsan kuruluğa hazır ol!
Kuru cilt gerçekten sabır istiyor ama doğru bakımı yaptığında pamuk gibi bir tene kavuşman mümkün!
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