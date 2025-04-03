Kuru ciltlerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de, ölü derileri temizlemeden nemlendirici sürmek! Eğer cildinin üstünde ölü deriler birikmişse, hangi kremi sürersen sür emilimi zorlaşır. Haftada 1-2 kez nazik bir peeling yaparak cildini temizlersen, nemlendiricin çok daha etkili olur. Ama dikkat! Sert peelinglerden uzak dur, cildini daha da tahriş edebilir.