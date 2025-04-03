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Kuru Ciltlere Özel: Cildini Neme Doyurmak İçin Bilmen Gerekenler

etiket Kuru Ciltlere Özel: Cildini Neme Doyurmak İçin Bilmen Gerekenler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.04.2025 - 13:04

Kuru cilt gerçekten bir sabır testi… Sabah uyandığında yüzün geriliyor, makyaj yaptığında fondötenin parça parça duruyor, duş sonrası kaşınmaktan helak oluyorsun. Hele kışın bir de rüzgâr ve soğuk hava eklenince iş iyice çileye dönüyor. Ama korkma, cildin artık suya doyacak! İşte seni pırıl pırıl, yumuşacık bir cilde kavuşturacak 11 hayat kurtaran taktik! 🚀💦

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1. Sıcak su aşktır ama cildinin katilidir!

Biliyorum, sıcak suyun altında saatlerce durmak dünyanın en güzel hissi ama cildin için resmen işkence! Sıcak su cildinin doğal yağlarını yok eder, sonrasında ise cildin daha da kurur ve tahriş olur. O yüzden duş süreni kısalt, suyu ılık hale getir ve çıktıktan sonra nemlendiricini ıslak cilde hemen uygula. Çünkü en iyi nem, ıslak cilde hapsedilen nemdir!

2. Hyalüronik asit kullanmazsan çok şey kaçırırsın!

Bu ismi her yerde duyuyorsun ama gerçekten hayatına soktun mu? Hyalüronik asit, cildinin ihtiyacı olan nemi içine hapsetmesini sağlayan süper bir içerik! Ama dikkat! Eğer kuru cilde direkt uygularsan etkisini kaybeder. O yüzden önce yüzünü hafifçe nemlendir, sonra hyalüronik asidi sür ve üzerine bir nemlendirici uygula. Böylece cildin tam anlamıyla neme doyacak!

3. Sadece nemlendirici yetmez, önce su iç!

Sabah kalkınca yüzüne tonlarca nemlendirici sürsen bile eğer su içmiyorsan boşuna uğraşıyorsun! Cildinin nem tutabilmesi için önce içeriden beslenmesi şart. Gün içinde en az 2 litre su içmeyi alışkanlık haline getir. 'Su içmeyi unutuyorum' diyorsan telefonuna hatırlatıcı kur, su şişeni gözünün önünden ayırma ya da içine limon, nane gibi şeyler ekleyerek içmeyi keyifli hale getir!

4. Alkol içeren ürünleri kullanıyorsan kendi cildine tuzak kuruyorsun!

Kullandığın tonik, temizleyici ya da makyaj malzemelerinde alkol varsa, geçmiş olsun! Alkol içeren ürünler cildini daha da kurutur ve hassaslaştırır. Özellikle temizleyici ürünlerinde mutlaka içeriği kontrol et, içinde 'alkol' ya da 'ethanol' yazıyorsa derhal bırak. Bunun yerine nemlendirici etkili temizleyicilere yönel!

5. Cildinin koruma kalkanını güçlendirmek için seramidleri kullan!

Cildin zamanla doğal bariyerini kaybeder ve bu yüzden daha çabuk nem kaybeder. İşte burada devreye seramid içeren kremler giriyor! Seramidler, cildini dış etkenlere karşı koruyup su kaybını önleyen müthiş bileşenlerdir. Özellikle soğuk havalarda seramidli kremler kullanarak cildini dış etkenlere karşı koruma altına alabilirsin.

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6. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkıyorsan cildine ihanet ediyorsun!

'Kışın güneş mi var, ne güneş kremi?' diye düşünüyorsan fena yanılıyorsun! Güneşin zararlı ışınları kışın da cildine zarar veriyor ve kurumasına sebep oluyor. Bu yüzden hava ister yağmurlu ister güneşli olsun, her gün en az SPF 30 içeren bir güneş kremi sürmelisin.

7. Haftada birkaç kez nem bombası maske yap!

Bazen sadece krem sürmek yetmez, ekstra nem desteği şart. İşte burada devreye yoğun nem veren maskeler giriyor. Bir sürü farklı türde olan bu maskeleri haftada 2-3 kez uygulayabilirsin.

8. Pamuklu yastık kılıfı kullanarak geceleri cildini koru!

Eğer sert, sentetik kumaşlardan yapılan yastık kılıfları kullanıyorsan, cildinin her gece nem kaybetmesine sebep oluyorsun! Özellikle kış aylarında pamuklu ya da ipek yastık kılıflarına geçiş yaparak cildinin nemini koruyabilirsin. Hem cildin tahriş olmaz hem de saçların daha az kırılır!

9. Duş sonrası cildin için en doğru şeyi yapıyor musun?

Duştan çıktıktan sonra hemen kurulanmak yerine, cildin hafif nemliyken direkt nemlendiricini uygula! Bu sayede cildin suyu hapsederek daha uzun süre nemli kalır. Eğer normal nemlendiriciler yeterli gelmiyorsa, vücut için özel olarak üretilmiş yağ bazlı kremler ya da bebek yağı gibi ürünlerle nemi iyice kilitleyebilirsin!

10. Peeling yapmadan nemlendirici kullanıyorsan büyük hata!

Kuru ciltlerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de, ölü derileri temizlemeden nemlendirici sürmek! Eğer cildinin üstünde ölü deriler birikmişse, hangi kremi sürersen sür emilimi zorlaşır. Haftada 1-2 kez nazik bir peeling yaparak cildini temizlersen, nemlendiricin çok daha etkili olur. Ama dikkat! Sert peelinglerden uzak dur, cildini daha da tahriş edebilir.

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11. Aşırı kafein tüketiyorsan kuruluğa hazır ol!

Eğer gün içinde kahve, çay ya da enerji içeceklerine fazla yükleniyorsan, cildinin neden kuru olduğunu bulduk! Kafein, vücuttan su atılmasına sebep olur ve cildinin nemini kaybetmesine yol açar. O yüzden kahve tüketimini biraz azaltıp, içtiğin her kahvenin yanına ekstra bir bardak su eklemeyi unutma!

Kuru cilt gerçekten sabır istiyor ama doğru bakımı yaptığında pamuk gibi bir tene kavuşman mümkün!

Yukarıdaki yöntemleri hayatına dahil ederek cildinin nem dengesini koruyabilir, pul pul dökülmelere ve o gerginlik hissine elveda diyebilirsin! Unutma, cildin sana emanet! 💦

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Ecem Bekar
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