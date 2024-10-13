Kurdukları Şirketlerde CEO’luğu Bırakıp Yerini Başkalarına Devreden 10 Ünlü İş İnsanı
Kurdukları Şirketlerde CEO’luğu Bırakıp Yerini Başkalarına Devreden 10 Ünlü İş İnsanı
Evet başlığı yanlış okumadınız, kendi kurdukları şirketlerde CEO'luğu bırakarak yerini başkalarına emanet eden iş insanları var. Öyle ki bu kişiler zaten alanlarında da oldukça başarılı. Gelin bunlar kimmiş bakalım!
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1. Bill Gates
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2. Jeff Bezos
3. Richard Branson
4. Larry Page
5. Larry Ellison
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