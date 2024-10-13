Görüş Bildir
Haberler
Finans
Kurdukları Şirketlerde CEO’luğu Bırakıp Yerini Başkalarına Devreden 10 Ünlü İş İnsanı

etiket Kurdukları Şirketlerde CEO’luğu Bırakıp Yerini Başkalarına Devreden 10 Ünlü İş İnsanı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 14:01

Evet başlığı yanlış okumadınız, kendi kurdukları şirketlerde CEO'luğu bırakarak yerini başkalarına emanet eden iş insanları var. Öyle ki bu kişiler zaten alanlarında da oldukça başarılı. Gelin bunlar kimmiş bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bill Gates

1. Bill Gates

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, şirketi halka açtıktan sonra CEO'luğu profesyonel yöneticilere bırakarak, Bill & Melinda Gates Vakfı'na odaklanmıştı. Bu dönemde hayırseverlik faaliyetlerine ve teknoloji danışmanlığına daha fazla zaman ayırdı.

2. Jeff Bezos

2. Jeff Bezos

Amazon'u dünya çapında bir e-ticaret devi haline getiren Jeff Bezos, CEO'luğu Andy Jassy'ye devrederek uzay şirketi Blue Origin ve diğer projelerine odaklanarak yine oldukça başarılı işlere imza atmıştı.

3. Richard Branson

3. Richard Branson

Havayolu, banka, sağlık hizmetleri gibi pek çok markayı barındıran Virgin Group'un kurucusu Richard Branson, şirketin birçok farklı kolunda CEO'luğu devrederek yeni girişimlere odaklanmayı seçenler arasında yer alıyor.

4. Larry Page

4. Larry Page

2019 yılında Google’ın kurucularından Larry Page, Alphabet’in CEO'luğunu Sundar Pichai’ye devretti. Google gibi bir dünya devini bırakmak o dönemde büyük bir yankıyla karşılanmıştı. Page'in amacı operasyonel yoğunluktan çekilerek stratejik yönetimi ön plana çıkarmaktı.

5. Larry Ellison

5. Larry Ellison

Larry Ellison, 2014 yılında Oracle'ın CEO'luk görevini daha operasyonel rolleri üstlenmeleri için Safra Catz ve Mark Hurd'a devretti, kendisi ise şirketin teknoloji stratejilerine odaklanmak amacıyla yönetim kurulu başkanı ve baş teknoloji sorumlusu (CTO) olarak kalmayı tercih etti. Bu hamle, Ellison'ın teknoloji geliştirme ve yeniliklere yönelme isteğini yansıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Reed Hastings

6. Reed Hastings

Reed Hastings, 2023 yılında Netflix CEO'luğunu devrederek şirketin liderliğini ortak olarak Ted Sarandos ve Greg Peters'a bıraktı, böylece Netflix'in çift yönlü liderlikle daha esnek ve etkili yönetileceğine inandığını belirtti. Hastings ise daha stratejik bir rol üstlenerek yönetim kurulu başkanlığına odaklanmayı tercih etti.

7. Jack Dorsey

7. Jack Dorsey

Jack Dorsey, 2021 yılında Twitter CEO'luğundan ayrılmasının nedenini, şirketin kurucularından bağımsız bir şekilde yoluna devam etmesi gerektiği düşüncesiyle açıkladı. Ayrıca Dorsey, kendini diğer projelerine, özellikle finansal teknoloji şirketi Square ve benzeri girişimlerine odaklanmak için bu kararı almıştı.

8. Steve Jobs

8. Steve Jobs

Apple'ı dünya devi haline getiren Steve Jobs, sağlık sorunları nedeniyle CEO'luğu Tim Cook'a devretmek zorunda kalmıştı. Ancak mirasını Apple'da yaşatmaya devam etti.

9. Travis Kalanick

9. Travis Kalanick

Uber’in kurucusu Travis Kalanick, 2017 yılında çeşitli skandallar nedeniyle CEO’luk görevinden ayrıldı ve yerine Dara Khosrowshahi geçti.

10. Howard Schultz

10. Howard Schultz

Howard Schultz, 2017 yılında Starbucks CEO'luğundan ayrılmasının nedenini, kendini hayırseverlik ve sosyal etki projelerine adamak ve şirketin operasyonel yönetimini genç liderlere devretmek isteğiyle açıkladı. Ayrıca Schultz, Starbucks'ın yeni bir büyüme ve inovasyon dönemine girmesi için taze bir liderlik perspektifine ihtiyaç duyduğunu da belirtmişti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın