Kurdukları Şirketlerde CEO’luğu Bırakıp Yerini Başkalarına Devreden 10 Ünlü İş İnsanı

Larry Ellison, 2014 yılında Oracle'ın CEO'luk görevini daha operasyonel rolleri üstlenmeleri için Safra Catz ve Mark Hurd'a devretti, kendisi ise şirketin teknoloji stratejilerine odaklanmak amacıyla yönetim kurulu başkanı ve baş teknoloji sorumlusu (CTO) olarak kalmayı tercih etti. Bu hamle, Ellison'ın teknoloji geliştirme ve yeniliklere yönelme isteğini yansıttı.