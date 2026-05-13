Haberler
Yaşam
Kurban Bağışınız Lösemili Çocuklara Umut Olsun!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 14:07

Kurban Bayramı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü hissedildiği zamanlardan biri. LÖSEV, bu yıl da kurban bağışlarıyla lösemiyle mücadele eden çocuklara umut olmayı sürdürüyor. 28 yıldır sevgi, iyilik ve dayanışmayla yürütülen bu mücadele, gönüllülerin desteğiyle büyüyor. Kurban bağışları, çocukların sesinin daha güçlü duyulmasına katkı sağlıyor. Siz de bu bayram iyiliğinizi lösemili çocuklara ulaştırabilirsiniz.

Kurban bağışınız lösemili çocuklara umut olabilir

LÖSEV’in #HerKurbanLösemiliÇocuklaraCan çağrısı, Kurban Bayramı’nda dayanışmayı büyütmek isteyen herkesi lösemili çocukların yanında olmaya davet ediyor. 28 yıldır sevgi, iyilik ve umutla sürdürülen bu mücadele, gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle daha fazla çocuğa ulaşıyor. Kurban bağışları, yalnızca dini bir vecibenin yerine getirilmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda lösemiyle mücadele eden çocukların sesinin daha güçlü duyulmasına da katkı sağlıyor.

Lösemi tedavisi uzun, zorlu ve güçlü bir dayanışma gerektiren bir süreç. Bu süreçte çocukların ve ailelerinin yalnız olmadığını hissetmesi büyük önem taşıyor. LÖSEV, yıllardır çocukların sağlık, eğitim, sosyal destek ve yaşam mücadelesinde yanında yer alıyor. Kurban Bayramı döneminde yapılan bağışlar da bu iyilik hareketinin daha geniş kitlelere ulaşmasına destek oluyor.

Bu bayram kurban bağışınızı LÖSEV aracılığıyla yaparak lösemili çocukların umut dolu yolculuğuna ortak olabilirsiniz. Her bağış, sevgiyle büyüyen bir dayanışmanın parçası haline gelirken, çocukların yüzünde umutlu bir tebessüme dönüşebilir. Siz de #HerKurbanLösemiliÇocuklaraCan çağrısına destek vererek bu bayram iyiliğinizi lösemili çocuklara ulaştırabilirsiniz.

Destek olmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
