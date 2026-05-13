Kurban Bağışınız Lösemili Çocuklara Umut Olsun!

LÖSEV’in #HerKurbanLösemiliÇocuklaraCan çağrısı, Kurban Bayramı’nda dayanışmayı büyütmek isteyen herkesi lösemili çocukların yanında olmaya davet ediyor. 28 yıldır sevgi, iyilik ve umutla sürdürülen bu mücadele, gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle daha fazla çocuğa ulaşıyor. Kurban bağışları, yalnızca dini bir vecibenin yerine getirilmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda lösemiyle mücadele eden çocukların sesinin daha güçlü duyulmasına da katkı sağlıyor.

Lösemi tedavisi uzun, zorlu ve güçlü bir dayanışma gerektiren bir süreç. Bu süreçte çocukların ve ailelerinin yalnız olmadığını hissetmesi büyük önem taşıyor. LÖSEV, yıllardır çocukların sağlık, eğitim, sosyal destek ve yaşam mücadelesinde yanında yer alıyor. Kurban Bayramı döneminde yapılan bağışlar da bu iyilik hareketinin daha geniş kitlelere ulaşmasına destek oluyor.

Bu bayram kurban bağışınızı LÖSEV aracılığıyla yaparak lösemili çocukların umut dolu yolculuğuna ortak olabilirsiniz. Her bağış, sevgiyle büyüyen bir dayanışmanın parçası haline gelirken, çocukların yüzünde umutlu bir tebessüme dönüşebilir. Siz de #HerKurbanLösemiliÇocuklaraCan çağrısına destek vererek bu bayram iyiliğinizi lösemili çocuklara ulaştırabilirsiniz.

