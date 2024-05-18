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Küme Düştüler! Karagümrük ve Pendikspor Süper Lig'e Veda Etti

Küme Düştüler! Karagümrük ve Pendikspor Süper Lig'e Veda Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.05.2024 - 21:15

Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor ile deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takım oldu. Üç büyükler, Başakşehir ve Kasımpaşa haricinde ligde İstanbul takımı kalmadı.

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Süper Lig'in 37. haftasında ligden düşen 2 takım belli oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında ligden düşen 2 takım belli oldu.

Ankaragücü deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Pendikspor, puanını 37'ye yükseltti.

Ankaragücü deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Pendikspor, puanını 37'ye yükseltti.

Küme düşme hattındaki bir diğer karşılaşmada ise Karagümrük, Gaziantep'e 3-1'lik mağlup oldu ve 37 puanda kaldı.

Küme düşme hattındaki bir diğer karşılaşmada ise Karagümrük, Gaziantep'e 3-1'lik mağlup oldu ve 37 puanda kaldı.

37'şer puanlı Pendikspor ve Karagümrük, yakalayabilecekleri en yakın rakipleri Ankaragücü karşısında 3'lü averajda geride bulunduğundan dolayı, son hafta maçlarını kazansa da düşme hattının üzerine çıkamayacak.

37'şer puanlı Pendikspor ve Karagümrük, yakalayabilecekleri en yakın rakipleri Ankaragücü karşısında 3'lü averajda geride bulunduğundan dolayı, son hafta maçlarını kazansa da düşme hattının üzerine çıkamayacak.
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