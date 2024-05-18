Küme Düştüler! Karagümrük ve Pendikspor Süper Lig'e Veda Etti

Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor ile deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci ve üçüncü takım oldu. Üç büyükler, Başakşehir ve Kasımpaşa haricinde ligde İstanbul takımı kalmadı.