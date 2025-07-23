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Kum, Güneş ve Hafif Dedikodu: Deniz Kokulu Playlist!

etiket Kum, Güneş ve Hafif Dedikodu: Deniz Kokulu Playlist!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 23:08

Denizin tuzu saçına işlemiş, güneş kremi kokusu burnundan gitmiyor, elinde buz gibi bir içecek ve sevdiklerinle hayatının dedikodusunu yapıyorsun… Arka planda ne mi çalıyor? İşte tam o ana yakışacak, yaz güneşini ruhunda hissettiren bir oluşan “deniz kokulu” bir playlist hazırladık. Ne çok enerjik ne de fazla sakin; tam da plaj modunda dinlemelik. Şarkılar başlasın, sohbet aksın. 😎☀️

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1. Harry Styles – Watermelon Sugar

2. manifest - Yaşanacaksa

3. Dua Lipa – Levitating

4. TARKAN - Şımarık

5. Doja Cat - Say So

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6. Sertab Erener - Kumsalda

7. Calvin Harris, Rihanna - This Is What You Came For

8. Inna - Hot

9. Men I Trust - Show Me How

10. Parcels - Tieduprightnow

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11. Jungle - Keep Moving

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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