Kum, Güneş ve Hafif Dedikodu: Deniz Kokulu Playlist!

Denizin tuzu saçına işlemiş, güneş kremi kokusu burnundan gitmiyor, elinde buz gibi bir içecek ve sevdiklerinle hayatının dedikodusunu yapıyorsun… Arka planda ne mi çalıyor? İşte tam o ana yakışacak, yaz güneşini ruhunda hissettiren bir oluşan “deniz kokulu” bir playlist hazırladık. Ne çok enerjik ne de fazla sakin; tam da plaj modunda dinlemelik. Şarkılar başlasın, sohbet aksın. 😎☀️