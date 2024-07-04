Küçük Sürprizler Yapan Biricik'ten Spora Giden Eser Yenenler'e 4 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Küçük Sürprizler Yapan Biricik'ten Spora Giden Eser Yenenler'e 4 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler denize gitti.
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Pelin Akil tatil tarzını paylaştı.
Yasemin Şefkatli 'aşk'ını paylaştı.
Ezgi Mola, Merve Dizdar'la buluştu.
Burcu Biricik küçük sürprizler yaptı.
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Cemalcan Canseven ayna selfiesi paylaştı.
Eser Yenenler spora gitti.
Müge Boz, "yeni gelmedik geri geldik" dedi.
Danla Biliç yüz şeklini böyle paylaştı.
Demet Özdemir kabarık saçlarını gösterdi.
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