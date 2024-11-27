Kübra Par Açıkladı: "Benim Yeğenlerim de Belediye Kreşine Gidiyormuş"
Kübra Par Açıkladı: "Benim Yeğenlerim de Belediye Kreşine Gidiyormuş"
Hükümet ile İBB arasında “kreş” polemiği yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MEB'in isteği doğrultusunda Yerel Yönetimler Müdürlüğü'ne talimat vererek belediyelerde tespit edilen izinsiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karara tepkisi ise “Gel kapatabiliyorsan kapat” şeklinde oldu. Yaşanan bu kreş polemiği, TV100 ekranlarında da yer buldu. Programın moderatörü gazeteci Kübra Par ise belediyenin kreşlerinin ne kadar gerekli olduğunu örnekle açıkladı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı karar sonrasında hükümet yetkilileri ile İBB arasında polemik başladı.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kararda “okul öncesi eğitim kurumu” dediklerini hatırlatarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Anaokulu ile kreş ayrımını dahi bilmiyorlar' açıklaması yaptı.
Tüm bunlar yaşanırken, “kreş polemiği” Tv100 ekranlarında “Farklı Açılar” programında da yer aldı.
Gazeteci Kübra Par, iki yeğeninin de belediyenin kreşine gittiğini söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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