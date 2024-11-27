Kübra Par Açıkladı: "Benim Yeğenlerim de Belediye Kreşine Gidiyormuş"

Hükümet ile İBB arasında “kreş” polemiği yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MEB'in isteği doğrultusunda Yerel Yönetimler Müdürlüğü'ne talimat vererek belediyelerde tespit edilen izinsiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karara tepkisi ise “Gel kapatabiliyorsan kapat” şeklinde oldu. Yaşanan bu kreş polemiği, TV100 ekranlarında da yer buldu. Programın moderatörü gazeteci Kübra Par ise belediyenin kreşlerinin ne kadar gerekli olduğunu örnekle açıkladı.