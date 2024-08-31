Kredi Kartlarından Önce Onlar Vardı: Çek Defteri Nasıl Alınır? Çek Defteri Almanın Şartları

Kredi notunuzun yüksek olması ve finansal durumunuzun sağlam olması, çek defteri almanızı kolaylaştırır. Bu nedenle, bankaya başvurmadan önce kredi notunuzu kontrol etmeniz iyi olabilir. Ayrıca, gelir belgesi ve diğer finansal dokümanlarınızı hazır bulundurmanız gerekir. Banka, mali durumunuzun güvenilir olduğundan emin olmak isteyebilir.