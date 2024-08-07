Kredi Kartını Son Kullanma Tarihinden Sonra Kullanmaya Devam Ederseniz Ne Olur?

Birçok abonelik veya otomatik ödeme sistemi, kartınızın güncel olmasını ister. Geçmiş tarihli bir kartı kullandığınızda, bu hizmetler iptal edilebilir veya askıya alınabilir. Bir bakmışsınız elektriğiniz kesilmiş hem de en olmadık zamanda. Hiç hoş bir durum olmaz değil mi?