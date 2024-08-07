Kredi Kartını Son Kullanma Tarihinden Sonra Kullanmaya Devam Ederseniz Ne Olur?
Kredi Kartını Son Kullanma Tarihinden Sonra Kullanmaya Devam Ederseniz Ne Olur?
Kredi kartlarını kullanmadığımız bir alan neredeyse kalmadı diyebiliriz. Peki ya sürekli kullanılan kredi kartlarının son kullanma tarihi geçerse neler olur? Gelin buna birlikte bakalım...
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Kart reddedilebilir.
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Güvenlik sorunları olabilir.
Abonelikler ve otomatik ödemeler iptal olabilir.
Banka ile sorunlar yaşanabilir.
Mevcut borçlarınız bu durumdan etkilenebilir.
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