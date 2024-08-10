Kredi Kartı Limiti Neden Kısıtlanır? Kredi Kartınızdaki Kısıtlamayı Kaldırmak İçin Neler Yapılır?
Kredi Kartı Limiti Neden Kısıtlanır? Kredi Kartınızdaki Kısıtlamayı Kaldırmak İçin Neler Yapılır?
Kredi kartı çoğu zaman hayat kurtarıyor. Nakit bulunmadığı zamanlarda hayati önem taşıyan bir ihtiyaç. Özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde kredi kartı limitinin yüksek olması önem taşıyor. Peki kart limiti neden kısıtlanır? İçeriğimize alalım...
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İlk olarak kredi kartı limiti neden kısıtlanır ona bakalım.
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Başka sebepler de mevcut.
Kredi puanınızı yükseltmeye çalışın.
Ödemelerinizi zamanında yapın.
Borç oranınızı azaltın.
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