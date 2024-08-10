Kredi Kartı Limiti Neden Kısıtlanır? Kredi Kartınızdaki Kısıtlamayı Kaldırmak İçin Neler Yapılır?

İşsizlik veya düşük gelir: İşsiz kalmanız veya gelirinizin düşmesi durumunda, bankalar kredi kartı limitinizi düşürür.

Sahtecilik ve güvenlik endişeleri: Kredi kartınızda şüpheli veya sahtecilik içeren işlemler tespit edilirse, bankalar limitinizi kısıtlar.

Ekonomik kriz veya banka politikaları: Genel ekonomik koşullar veya bankanın politikaları, kredi kartı limitlerinin kısıtlanmasına yol açar.

Yani bazıları kendi elimizdeyken bazıları da bizden dolayı yaşanmaz. Peki bunlardan kurtulmak için neler yapılabilir? Gelin biraz da bunlara bakalım.