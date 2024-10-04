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Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarına Göre Hangi Friends Karakterisin?

etiket Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarına Göre Hangi Friends Karakterisin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 17:01

Kredi kartını kullanmak bir sanattır! Peki sen kartını hangi Friends karakteri gibi kullanıyorsun?

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Birden çıkan beklenmedik bir masraf olduğunda kredi kartını nasıl kullanırsın?

3. Bir alışveriş merkezine girdiğinde, ilk durağın genellikle hangisi olur?

3. Bir alışveriş merkezine girdiğinde, ilk durağın genellikle hangisi olur?

4. Bir indirim görünce genellikle nasıl tepki verirsin?

5. Kredi kartı limitini genellikle nasıl belirlersin?

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6. Kredi kartı faturalarını genellikle nasıl ödersin?

7. Çok sevdiğin bir arkadaşına aşırı kullanışlı olacağını düşündüğün hangi hediyeyi verirsin?

8. Online alışveriş yaparken genellikle hangi ödeme yöntemini tercih edersin?

8. Online alışveriş yaparken genellikle hangi ödeme yöntemini tercih edersin?

9. Kredi kartı güvenliğine ne kadar önem veriyorsun?

Rachel Green!

Rachel Green!

Rachel gibi sen de alışveriş yapmayı adeta bir sanat olarak görüyorsun! Kredi kartını kullanırken en sevdiğin markalara ve modaya yönelik harcamalar yapıyorsun. Alışveriş yaparken sınır tanımıyor, her sezonun yeni koleksiyonunu denemek istiyorsun. Yine de ödemeleri yönetmek konusunda bir denge kurman gerekebilir; bazen gereksiz şeylere fazla para harcayabiliyorsun. Ama bu kadar stil sahibi olmanın da bir bedeli var değil mi?

Ross Geller!

Ross Geller!

Ross gibi sen de harcamalarında titiz ve kontrollü birisin. Kredi kartı kullanırken her şeyin hesabını yapar, detaylara dikkat edersin. Büyük harcamalar yapmadan önce uzun uzun düşünür, en uygun fırsatları kovalarsın. Maddi açıdan sorumluluk sahibi olmak senin için önemli ve bu da seni genelde finansal olarak güvenli kılar. Ancak bazen fazla detaycı olabilir ve küçük şeylere gereğinden fazla takılabilirsin.

Phoebe Buffay!

Phoebe gibi kredi kartı kullanımında da özgürlüğüne düşkünsün. Harcamalarını fazla düşünmeden, o an içinden geldiği gibi yapıyorsun. Maddi konularda kendini fazla kısıtlamıyorsun; alışverişin de hayatın keyifli bir parçası olduğunu düşünüyorsun. Zaman zaman kredi kartı borçlarını unutabilir ya da esnetebilirsin ama bu seni pek de endişelendirmiyor. Hayatının geri kalanında olduğu gibi bu konuda da kendi kurallarını belirliyorsun!

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