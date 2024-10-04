Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarına Göre Hangi Friends Karakterisin?

Phoebe gibi kredi kartı kullanımında da özgürlüğüne düşkünsün. Harcamalarını fazla düşünmeden, o an içinden geldiği gibi yapıyorsun. Maddi konularda kendini fazla kısıtlamıyorsun; alışverişin de hayatın keyifli bir parçası olduğunu düşünüyorsun. Zaman zaman kredi kartı borçlarını unutabilir ya da esnetebilirsin ama bu seni pek de endişelendirmiyor. Hayatının geri kalanında olduğu gibi bu konuda da kendi kurallarını belirliyorsun!