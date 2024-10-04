Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarına Göre Hangi Friends Karakterisin?
Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarına Göre Hangi Friends Karakterisin?
Kredi kartını kullanmak bir sanattır! Peki sen kartını hangi Friends karakteri gibi kullanıyorsun?
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Birden çıkan beklenmedik bir masraf olduğunda kredi kartını nasıl kullanırsın?
3. Bir alışveriş merkezine girdiğinde, ilk durağın genellikle hangisi olur?
4. Bir indirim görünce genellikle nasıl tepki verirsin?
5. Kredi kartı limitini genellikle nasıl belirlersin?
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