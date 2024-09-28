Kredi Kartı ile Yurt Dışında Harcama Yapılır mı? Yurt Dışında Kredi Kartı Kullanmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Kredi Kartı ile Yurt Dışında Harcama Yapılır mı? Yurt Dışında Kredi Kartı Kullanmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Yurt dışı gezilerinde kredi kartı kullanımı hakkında merak ettiklerinizi söylüyoruz!
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Yurt dışında kredi kartınızın her yerde geçerli olup olmayacağını önceden kontrol etmek büyük önem taşıyor.
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Döviz kuru da üzerinde durulması gereken önemli bir nokta.
Kullanım ücretleri de bankanızın politikalarına göre değişir.
Güvenlik önemleri maksimum seviyede olmalı.
Nakit avans çekimine aman dikkat!
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