Kredi Kartı ile Yurt Dışında Harcama Yapılır mı? Yurt Dışında Kredi Kartı Kullanmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Yurt dışında kredi kartınızı nakit çekmek için kullanmayı planlıyorsanız, bu işlem genellikle yüksek faiz oranları ve ek ücretler içerir. Kredi kartı nakit avans işlemleri, genellikle alışveriş işlemlerinden daha yüksek bir faiz oranı ile faizlendirilir ve bu faiz, çekim yaptığınız andan itibaren işlemeye başlar. Ayrıca, nakit avans işlemleri için ek bir hizmet ücreti de uygulanabilir. Bu nedenle, nakit çekim yapmadan önce tüm maliyetleri hesaplamak ve mümkünse alternatif ödeme yöntemlerini değerlendirmek daha uygun olacaktır. Nakit ihtiyacınız varsa, düşük maliyetli yöntemler araştırılmalı veya seyahatten önce yeterli miktarda yerel para birimi temin edilmelidir.