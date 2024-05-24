Kredi Kartı Çalınırsa Ne Olur? Kredi Kartı Kayıp ve Çalıntı Durumunda Yapmanız Gerekenler
Kredi Kartı Çalınırsa Ne Olur? Kredi Kartı Kayıp ve Çalıntı Durumunda Yapmanız Gerekenler
Kredi kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Hiç telaş yapmayın, yapmanız gerekenler çok basit. Gelin birlikte yapmanız gereken birbirinden önemli noktalara bakalım!
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Kredi kartınızın kaybolması veya çalınması, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi ciddi finansal sorunlara yol açabileceğinden dolayı hızlıca aksiyon almak oldukça önemlidir.
Öncelikle kartınızın kaybolduğu veya çalındığını bildirmek için bankanızı arayın.
Mobil bankacılık üzerinden kart kullanımınızı kontrol edin.
Kartınızı iptal edip yeni bir kart talep edin.
Dolandırıcılık bildiriminde bulunmayı unutmayın.
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Kredi bürolarını haberdar edin.
Kart şifreleriniz ve mobil bankacılık şifrelerinizi değiştirin.
E-posta hesabınızı kontrol edin.
Bir süre daha banka hesaplarınızdaki hareketleri kontrol edin.
Bundan sonraki işlemlerinizi 3D ekstra güvenli işlemlerle yapın.
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