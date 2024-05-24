Görüş Bildir
Haberler
Finans
Kredi Kartı Çalınırsa Ne Olur? Kredi Kartı Kayıp ve Çalıntı Durumunda Yapmanız Gerekenler

etiket Kredi Kartı Çalınırsa Ne Olur? Kredi Kartı Kayıp ve Çalıntı Durumunda Yapmanız Gerekenler

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 14:01

Kredi kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Hiç telaş yapmayın, yapmanız gerekenler çok basit. Gelin birlikte yapmanız gereken birbirinden önemli noktalara bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kredi kartınızın kaybolması veya çalınması, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi ciddi finansal sorunlara yol açabileceğinden dolayı hızlıca aksiyon almak oldukça önemlidir.

Kredi kartınızın kaybolması veya çalınması, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi ciddi finansal sorunlara yol açabileceğinden dolayı hızlıca aksiyon almak oldukça önemlidir.

Bu nedenle, böyle bir durumda hızlı ve doğru şekilde hareket etmeniz ve ne yapacağınızı bilmeniz çok önemlidir.

Öncelikle kartınızın kaybolduğu veya çalındığını bildirmek için bankanızı arayın.

Öncelikle kartınızın kaybolduğu veya çalındığını bildirmek için bankanızı arayın.

Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını derhal bankanızın müşteri hizmetlerine bildirmek oldukça önemli. Müşteri temsilcisi kartınızı bloke edecek ve yeni bir kart talep etmenize yardımcı olacaktır. Aynı zamanda sizden habersiz yapılacak işlemlere itiraz etmek için en hızlı şekilde bildirmeniz gerekir.

Mobil bankacılık üzerinden kart kullanımınızı kontrol edin.

Mobil bankacılık üzerinden kart kullanımınızı kontrol edin.

Dilerseniz bankadan dilerseniz de mobil uygulamadan son kullanımları kontrol etmelisiniz. Bankanız da size kartınızın son kullanımlarını içeren bir işlem listesi gönderebilir. Bu listeyi dikkatlice inceleyin ve tanımadığınız herhangi bir işlemi hemen bildirin.

Kartınızı iptal edip yeni bir kart talep edin.

Kartınızı iptal edip yeni bir kart talep edin.

Eski kartınızın kullanılamıyor olduğundan emin olmak için kartınızı iptal ettirdiğinizden emin olun. Bankanız size yeni bir kart gönderecektir.

Dolandırıcılık bildiriminde bulunmayı unutmayın.

Dolandırıcılık bildiriminde bulunmayı unutmayın.

Kayıp veya çalıntı kartınızla ilgili dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı vakası yaşadıysanız, durumu polise ve ilgili yasal mercilere bildirin.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kredi bürolarını haberdar edin.

Kredi bürolarını haberdar edin.

Kredi bürolarına kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bildirin. Bu sayede, adınız altında yeni hesaplar açılmasını veya mevcut hesaplarda yetkisiz değişiklikler yapılmasını önleyebilirsiniz.

Kart şifreleriniz ve mobil bankacılık şifrelerinizi değiştirin.

Kart şifreleriniz ve mobil bankacılık şifrelerinizi değiştirin.

Banka hesaplarınızın ve diğer çevrimiçi hesaplarınızın şifrelerini değiştirin. Herhangi bir noktada güvenlik konusunu ihmal etmemek için tom şifrelerinizi değiştirebilirsiniz.

E-posta hesabınızı kontrol edin.

E-posta hesabınızı kontrol edin.

Kredi kartınızla bağlantılı e-posta hesabınızı dolandırıcılık e-postaları veya kimlik avı girişimleri için kontrol edin.

Bir süre daha banka hesaplarınızdaki hareketleri kontrol edin.

Bir süre daha banka hesaplarınızdaki hareketleri kontrol edin.

Banka hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin ve tanımadığınız herhangi bir işlemi hemen bildirin.

Bundan sonraki işlemlerinizi 3D ekstra güvenli işlemlerle yapın.

Bundan sonraki işlemlerinizi 3D ekstra güvenli işlemlerle yapın.

Çevrimiçi alışveriş yaparken veya kartınızı kullanırken her zaman güvenilir web sitelerini ve ödeme yöntemlerini tercih edin. Ödeme yaparken kartınızı kaydetmekten kaçının ve şifreli işlemler yapın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kişisel bilgilerinizi koruyun ve dikkatli olun.

Kişisel bilgilerinizi koruyun ve dikkatli olun.

Kişisel bilgilerinizi, kart bilgilerinizi ve şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Güvenmediğiniz sitelerden ve yerlerden alışveriş yapmayın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın