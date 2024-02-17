Kredi Kartı Alışkanlıklarına Göre Seni Analiz Ediyoruz!
Kredi Kartı Alışkanlıklarına Göre Seni Analiz Ediyoruz!
Bu test, kredi kartı alışkanlıklarına dayanarak senin harcama tercihlerini ve kişiliğini anlamaya çalışacak. Kredi kartı kullanımı, harcama alışkanlıklarımızı ve finansal tercihlerimizi yansıtan önemli bir göstergedir.
Soruları dikkatlice okuyup, içinden geldiği gibi cevaplamaya ne dersin?
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım; kredi kartını en çok hangi amaçla kullanıyorsun?
2. Kredi kartı ekstreni nasıl takip edersin?
3. Kredi kartı limitini genellikle nasıl belirlersin?
4. Kredi kartı harcamalarını nasıl kontrol altında tutuyorsun?
5. Kampanyalardan nasıl haberdar oluyorsun?
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6. Kredi kartı borcun olduğunda nasıl bir yaklaşım izlersin?
7. Kredi kartı kullanımında en çok dikkat ettiğin şey ne?
8. Kredi kartı alışverişlerinizde hangi sıklıkla taksit seçeneğini tercih edersin?
9. Kredi kartı harcamalarını yaparken hangi durum seni en çok etkiler?
10. Son olarak; kredi kartı harcamalarında en önemli önceliğin ne?
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