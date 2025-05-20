KPSS’ye Hazırlanırken Daha Çok Net Çıkarmanı Sağlayacak 12 Taktik
KPSS sınavına hazırlananlar buraya! Sen öyle kuru kuru sınava hazırlanma diye, KPSS'ye hazırlanırken işine yarayacak muhakkak bilmen gereken o sınav ve çalışma taktiklerini özenle derledik. Kalemini eli al çünkü hazırlanmaya başlıyoruz!
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1. Konulardan daha çok soru çözmeye odaklanmalısın.
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2. Test çözerken zaman tutmalısın.
3. Deneme sınavlarına gerçek bir sınavmış gibi girmelisin.
4. Netlerini takip etmelisin.
5. Yanlış yaptığın soruları ayrı bir deftere yazmalısın.
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6. Uyumadan önce soru tekrarı yapmalısın.
7. Karma testler çözerek konu geçişlerine alışmalısın.
8. Her gün paragraf ve mantık soruları çözmelisin.
9. Sık sık tekrar yapmak yerine derinlemesine tekrar yapmalısın.
10. Günlük hedefler koymalısın.
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11. Zihninin dinç olduğu saatlerde çalışmalısın.
12. Zor sorulara odaklanmalısın.
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