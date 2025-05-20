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KPSS’ye Hazırlanırken Daha Çok Net Çıkarmanı Sağlayacak 12 Taktik

etiket KPSS’ye Hazırlanırken Daha Çok Net Çıkarmanı Sağlayacak 12 Taktik

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 12:01

KPSS sınavına hazırlananlar buraya! Sen öyle kuru kuru sınava hazırlanma diye, KPSS'ye hazırlanırken işine yarayacak muhakkak bilmen gereken o sınav ve çalışma taktiklerini özenle derledik. Kalemini eli al çünkü hazırlanmaya başlıyoruz!

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1. Konulardan daha çok soru çözmeye odaklanmalısın.

Sınav başarısı yalnızca konuyu bilmekle değil, o bilgiyi soru üzerinde doğru kullanabilmekle ilgilidir. Önce temel bilgileri öğren, ardından mümkün olduğunca çok soru çözerek bilgiyi pratiğe dök. Hangi soru tarzında zorlandığını fark edersen, eksik konularını da net bir şekilde görebilirsin.

2. Test çözerken zaman tutmalısın.

KPSS bir yarış değil, strateji sınavıdır. Süreyi doğru kullanan kazanır. Evde test çözerken süre tutmak, sınavda panik yapmanı engeller. Zamanla hangi derste ne kadar hızlandığını görebilir ve sınav stratejini buna göre şekillendirebilirsin.

3. Deneme sınavlarına gerçek bir sınavmış gibi girmelisin.

Denemeler sadece bilgi değil, aynı zamanda sınav psikolojisini öğrenmektir. Gerçek sınav ortamını taklit ederek, dikkat dağınıklığı olmadan, belirli bir saatte ve süreyle deneme çözmek seni sınav sabahına mental olarak hazırlar.

4. Netlerini takip etmelisin.

Netlerini haftalık olarak takip etmen, gelişimini sayısal verilerle görmeni sağlar. Hangi derslerde iyisin, hangilerinde daha fazla çalışman gerekiyor? Bu analizle kaynaklarını ve zamanını çok daha verimli yönetirsin.

5. Yanlış yaptığın soruları ayrı bir deftere yazmalısın.

Hatalar en büyük öğretmendir. Her yanlış yaptığın sorunun neden yanlış olduğunu anlayarak küçük notlar al. Bu defteri belirli aralıklarla tekrar ederek aynı hataları tekrar yapmaktan kurtulursun ve netlerin istikrarlı şekilde artar.

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6. Uyumadan önce soru tekrarı yapmalısın.

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Günün sonunda 5-10 dakikalık bir tekrar, yeni öğrendiklerinin hafızaya yerleşmesini sağlar. Gün içinde çözdüğün zor sorulara kısa bir göz atman bile, ertesi gün daha kolay hatırlamanı sağlar.

7. Karma testler çözerek konu geçişlerine alışmalısın.

KPSS’de sorular konulara göre sıralanmaz. Bu yüzden karma testler çözerek farklı konular arasında hızla geçiş yapma becerisi kazanırsın. Beyni bu çoklu işlem temposuna alıştırmak, sınav performansını ciddi şekilde artırır.

8. Her gün paragraf ve mantık soruları çözmelisin.

Türkçe testinin en belirleyici bölümü paragraf ve mantıktır. Bu bölümde hız ve dikkat çok önemlidir. Her gün 15-20 soru çözerek okuma hızını ve anlama yeteneğini geliştirmen sınavda büyük fark yaratır.

9. Sık sık tekrar yapmak yerine derinlemesine tekrar yapmalısın.

Aynı konuyu 10 kez yüzeysel şekilde çalışmak yerine, 2-3 kez derinlemesine çalışmak çok daha etkili olur. Konuların mantığını kavrayarak ilerle, böylece ezber değil anlayarak öğrenmiş olursun. Bu da netlerine direkt yansır.

10. Günlük hedefler koymalısın.

“Bugün 50 soru Türkçe, 30 soru Tarih çözeceğim” gibi ulaşılabilir hedefler belirle. Böylece her gün az da olsa ilerleme kaydedersin. Disiplinli olmak, sınava hazırlanmanın olmazsa olmazıdır.

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11. Zihninin dinç olduğu saatlerde çalışmalısın.

KPSS sabah saatlerinde yapılır. Biyolojik saatini sınav saatine göre ayarlamak önemlidir. Sabahları zihnin taze ve açık olur. Zorlandığın dersleri sabah saatlerine koymak verimini artırır.

12. Zor sorulara odaklanmalısın.

Zor sorular genellikle birçok kişinin boş bıraktığı, çekindiği sorulardır. Ancak bu sorularda doğru yapan az kişi olduğu için, senin bir doğru cevabın seni yukarıya taşır. Zor soru seni korkutmasın, fırsat olarak gör.

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Begüm
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