KPSS Genel Kültür Konusunda Size Çok Yardımı Dokunacak 13 Hap Bilgi
KPSS Genel Kültür Konusunda Size Çok Yardımı Dokunacak 13 Hap Bilgi
Hap bilgiler özellikle KPSS Genel Kültür alanında öğrencilerin oldukça işine yarar. Sınavdaki bir sorunun tamamı bu bilgilerle doğrudan ilgili olabilir. Aynı zamanda Doğru/Yanlış tipli sorularda da sıkça karşımıza çıkar. Gündemle ilgili sorular da genellikle bu hap bilgilerden çıkar.
İşte; KPSS Genel Kültür Konusunda Size Çok Yardımı Dokunacak 13 Hap Bilgi
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1. "Türk" adı ilk kez Çin kaynaklarında geçer. Kelimenin anlamı "Miğfer"dir.
2. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu İskitler-Sakalar'dır.
3. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kullandığı ilk takvim "12 Hayvanlı Türk Takvimi"dir.
4. Dünyanın en uzun destanı olarak nitelendirilen "Manas Destan" Kırgızlar'a aittir.
5. İlk kez Türkleri tek çatı altında toplayan devlet "Asya Hun Devleti"dir.
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6. Osmanlı'nın ilk kanunu olarak kabul edilen "BAC Vergisi" Osman Gazi döneminde toplanmaya başlanmıştır.
7. Divan-ı Hümayun Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
8. Sırpsındığı Savaşı Osmanlı'nın Haçlılarla yaptığı ilk savaştır. 1. Murat döneminde yapılmıştır.
9. Bugünkü Türkiye-İran sınırının çizilmesinde etkili olan antlaşma "Kasr-ı Şirin Antlaşması"dır.
10. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, Osmanlı ordusu için topçu ve istihkâm subayı yetiştiren askerî okuldur. 1795 yılında III.Selim döneminde açılmıştır.
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11. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği ilk kadın cerrah Dr. Rahime Batu'dur.
12. 1. TBMM'nin imzaladığı ilk antlaşma "Gümrü Antlaşması"dır.
13. Mustafa Kemal Atatürk, "Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır." sözünü Sakarya Muhaberesi'nde söylemiştir.
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