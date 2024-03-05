Hap bilgiler özellikle KPSS Genel Kültür alanında öğrencilerin oldukça işine yarar. Sınavdaki bir sorunun tamamı bu bilgilerle doğrudan ilgili olabilir. Aynı zamanda Doğru/Yanlış tipli sorularda da sıkça karşımıza çıkar. Gündemle ilgili sorular da genellikle bu hap bilgilerden çıkar.

İşte; KPSS Genel Kültür Konusunda Size Çok Yardımı Dokunacak 13 Hap Bilgi