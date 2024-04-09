Kötü Alışkanlıklardan Uzak Durmanı Sağlayacak 10 Alışkanlık

Zihinsel ve duygusal olarak daha dengeli olup, sabahları telefon yerine kendine zaman ayırarak güne daha iyi bir başlangıç yapabilirsin. Sabah uyanır uyanmaz baktığın ilk şey, telefon olmasın. Çünkü bu tür teknoloji alışkanlıkları, zihinsel karmaşıklığa neden olabiliyor. Bu sebeple, her sabah yaptığın sosyal medya turuna bir süre ara vermek, kötü alışkanlıklarının önüne geçmeni sağlayabilir.