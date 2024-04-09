Kötü Alışkanlıklardan Uzak Durmanı Sağlayacak 10 Alışkanlık
Kötü Alışkanlıklardan Uzak Durmanı Sağlayacak 10 Alışkanlık
Kötü alışkanlıklardan uzak durmanı sağlayacak bazı önemli alışkanlıkları bir araya getirdik. İşte hayatını olumlu yönde değiştirebilecek, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önemli adımlar:
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1. Listemizin başında tabii ki spor yapmak var!
2. Sabah uyanır uyanmaz telefonu eline almamalısın.
3. Olmazsa olmazımız, düzenli uyku💤
4. Sevdiklerimizle vakit geçirmek❤
5. Kafa dağıtmak için birebir, hobi edinmek!
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6. Kendine zaman ayır!
7. Sağlıklı beslen🥦
8. Pozitif çevre
9. Her zaman bir hedefin olsun.
10. Son olarak, olaylara biraz olumlu tarafından bakmaya ne dersin?
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