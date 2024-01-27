Kopuk Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kopuk Dizisi Gerçek Hikaye mi?

Kopuk dizisi, gerçekçi ve bir o kadar da karmaşık karakterlerle; adalet arayışı, aşkla olan iç çatışması ve kişisel kimlikle toplumsal kimlik arasındaki çatışmayı vurguluyor.

Ferhan, rüşvetçi, dolandırıcı ve hak etmeden zengin olan kişilerin paralarını çalarak mahallesindeki yoksul gençlere yardım etme misyonunu üstleniyor. Ancak beklenmedik bir ölüm, Ferhan'ın hayatını derinden sarsıyor ve bu durum, onu yalnızca idealleriyle değil, aşkıyla da sınıyor. Kendi başına haksızlıklarla savaşmanın mümkün olmadığını anlayan Ferhat, 'Orhan' kimliğini benimsiyor.

Bu yeni kimlikle Ferhan, mahallesinde sevdiği ancak uzak durması gereken Müjde'nin babasıyla mücadele ederken, 'Orhan' olarak da mahalleyi ele geçirmeye çalışan ailenin varisi İpek ile karşılaşıyor. Peki, hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bu dünyada oyunu tersine çevirmek mümkün mü?