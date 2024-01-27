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Kopuk Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kopuk Dizisi Gerçek Hikaye mi?

Kopuk Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kopuk Dizisi Gerçek Hikaye mi?

FOX
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.01.2024 - 00:28

Med Yapım imzalı Kopuk dizisi 27 Ocak Cumartesi akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekti. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Seraya Kaya, Biran Damla Yılmaz ve Sarp Akkaya gibi sevilen oyuncuların rol aldığı dizi sezonun iddialı yapımları arasında yerini aldı. Peki, Kopuk dizisinin konusu nedir? Kopuk dizisinin oyunları kimlerdir? 

İşte, Kopuk dizisi hakkında merak edilenler...

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FOX TV ekranlarının Med Yapım imzalı iddialı dizisi Kopuk'un başrollerinde Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya rol alıyor.

FOX TV ekranlarının Med Yapım imzalı iddialı dizisi Kopuk'un başrollerinde Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Seray Kaya rol alıyor.

Birbirinden yetenekli ve sevilen oyuncuların rol aldığı Kopuk dizisinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Deniz Karaoğlu, Özden Selim Karadana ve Fuat Mere kaleme alıyor.

Kopuk Dizisinin Konusu Nedir?

Kopuk Dizisinin Konusu Nedir?

Kopuk dizisi, gerçekçi ve bir o kadar da karmaşık karakterlerle; adalet arayışı, aşkla olan iç çatışması ve kişisel kimlikle toplumsal kimlik arasındaki çatışmayı vurguluyor.

Ferhan, rüşvetçi, dolandırıcı ve hak etmeden zengin olan kişilerin paralarını çalarak mahallesindeki yoksul gençlere yardım etme misyonunu üstleniyor. Ancak beklenmedik bir ölüm, Ferhan'ın hayatını derinden sarsıyor ve bu durum, onu yalnızca idealleriyle değil, aşkıyla da sınıyor. Kendi başına haksızlıklarla savaşmanın mümkün olmadığını anlayan Ferhat, 'Orhan' kimliğini benimsiyor.

Bu yeni kimlikle Ferhan, mahallesinde sevdiği ancak uzak durması gereken Müjde'nin babasıyla mücadele ederken, 'Orhan' olarak da mahalleyi ele geçirmeye çalışan ailenin varisi İpek ile karşılaşıyor. Peki, hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bu dünyada oyunu tersine çevirmek mümkün mü?

Kopuk Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Kopuk Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Kaan Yıldırım - Ferhat/ Orhan

  • Biran Damla Yılmaz - İpek 

  • Seray Kaya - Müjde

  • Sarp Akkaya - Esat

  • Beren Gökyıldız - Azra

  • Kadir Çermik - Ziya

  • Ahmet Mümtaz Taylan

  • Engin Alkan

  • Edip Tepeli

  • Melisa Doğu

  • Sahra Şaş

  • Mustafa Açılan 

  • Evliya Aykan

  • Merve Çağıran

  • Cem Söküt

  • Atakan Yarımdünya

  • Güneş Hayat

Kopuk Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Kopuk Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Kopuk dizisinde ele alınan, 'çekirdek ailesinden daha fazlasına sahip çıkanların hikayesinin' gerçek hayattan alıntı ya da uyarlama olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Dizinin özgün ve farklı senaryosu ise şimdiden seyircinin dikkatini çekti.

Kopuk Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kopuk Dizisi Nerede Çekiliyor?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kopuk dizisi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor. Dizinin hikayesinin geçtiği ve çekimlerinin çoğunlukla gerçekleştirildiği yerinse İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan Beyoğlu ilçesine bağlı olan Tepebaşı olduğu biliniyor.

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Kopuk Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Kopuk Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

FOX TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Kopuk dizisi, 27 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle seyrici karşısına çıktı. Dizinin bu tarihten itibaren her Cumartesi günü saat 20.00'de seyirciyle buluşması planlanıyor.

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