Köprü Yapımına Kimse Destek Olmayınca Köprüye Demir Kapı Yaptırıp Kilit Vurdu
Köprü Yapımına Kimse Destek Olmayınca Köprüye Demir Kapı Yaptırıp Kilit Vurdu
Giresun’un Piraziz ilçesinde dere üzerine köprü yaptıran şahıs, köprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu.
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Bozat Köyü Bitene Mahallesi'nde yaşayan Hurşit Gürsoy, 15 yıl önce evine ulaşmak için kendi imkanları ile dere üzerine köprü yaptıdı.
Ancak komşuları ve yer sahiplerinin kendisine destek çıkmamasından dolayı köprünün ortasına demir kapı koyarak sadece kendi kullanımına sundu.
Köy sakinlerinden Necati Başaran, Gürsoy’un vefatının ardından çocukların da vasiyet gereği hala kapıyı kilitli tuttuğunu ifade etti.
Başaran, "O günün şartlarında 25 bin lira para harcayarak yaptırdığı köprüye de kapı yaptırarak sadece kendisi kullandı. Vefat edinceye kadar en yakın komşusu olan kardeşinin bile kullanmasına izin vermedi.
Çocukları genelde İstanbul’da yaşıyor. Yazdan yaza fındık zamanında geliyorlar. Geldiklerinde kapıyı açıp kendileri kullanıyor, giderken de kapıyı kilitleyip gidiyorlar. Karadeniz inadı böyle bir şey olsa gerek” dedi.
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En doğrusunu yapmış. Yakında gişe de koyarsa tadından yenmez :)
GEÇMEK İSTEYEN BİR ZAHMET DEREYİ KULLANSIN
bende de var bu tarz inattan.. bana yardım etmeyenr gıcıklık yaparım...