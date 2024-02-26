Devlet Bahçeli, 70 Yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 70 Adet Gül Gönderdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine 'Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi' sözleriyle karşılık verdi.

Bahçeli'nin 70 gül jesti sosyal medyada da gündem oldu...