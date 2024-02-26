Devlet Bahçeli, 70 Yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 70 Adet Gül Gönderdi
Devlet Bahçeli, 70 Yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 70 Adet Gül Gönderdi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine 'Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi' sözleriyle karşılık verdi.
Bahçeli'nin 70 gül jesti sosyal medyada da gündem oldu...
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 70. yaş günü dolayısıyla 70 adet gül gönderdi.
MYK toplantısı için geldiği AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin hediyesi hakkında şunları söyledi:
"Öncelikle devlet bey her zamanki o nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Zengin bir nezaket. Devlet Bey yaşım miktarınca gül gönderdi. Kendine has estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler. Bu süreci en güzel şekilde dayanışma içinde devam ettireceğiz.”
Bahçeli’nin Erdoğan’a yaptığı jest sosyal medyada da gündem oldu.
İşte hediye nedeniyle yapılan paylaşımlardan bazıları:
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