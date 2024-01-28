Köpekler de Televizyon İzlemeyi Bizim Kadar Seviyor: Uzun Filmleri İzlemekten Keyif Alıyorlar
Köpekler de Televizyon İzlemeyi Bizim Kadar Seviyor: Uzun Filmleri İzlemekten Keyif Alıyorlar
Yapılan araştırmalar 10 köpekten 8'inin televizyon izlemeyi sevdiğini ortaya çıkardı.
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Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin de televizyon izlemeyi bizim kadar sevdiği ortaya çıktı.
Araştırmaya katılan köpek sahiplerinin yüzde 86'sı, evcil hayvanlarının televizyon izlediğini belirtiyor.
Araştırmacılar, özellikle labrador cinsi köpeklerin televizyon izleme alışkanlıklarında öne çıktığını ve diğer köpeklerle ilgili programları tercih ettiklerini tespit etti.
Araştırmada köpeklerin doğayı konu alan programlar, çizgi filmler ve kedileri izlemeyi sevdikleri belirtilirken kış sporları ve buz pateni gibi içeriklerini sevmedikleri de ortaya çıktı.
Araştırmalar, köpeklerin 72'sinin günde en az bir kez ekrana baktığını gösterirken bazılarının uzun metrajlı bir filmin tamamını izleyebilecek kadar ilgi duyduklarını da ekliyor.
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Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacılar ayrıca, köpeklerin tanıdık bir şarkı, ses veya melodi ile televizyon izlemeye çekilebileceğini de keşfettiler.
Aynı zamanda köpeklerin televizyon karşısında fazla heyecanlanarak ekrana saldırabilme durumu olduğu için sahiplerinin onları yalnız bırakırken televizyonu kapalı tutmaları öneriliyor.
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