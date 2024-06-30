Kooperatif Marketleri'ne Bakliyat Ürünleri Geldi! 1-2-3-4 Temmuz 2024 Tarım Kredi İndirimli Ürünler Listesi

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 1-12 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.

Zincir marketlerin Temmuz ayı indirimli ürünlerini merak edenler buraya! BİM, A101, ŞOK marketlerinin yanı sıra Tarım Kredi Marketleri'nin de her ay aktüel ürünler kataloğu çıkıyor. Peki bu hafta Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde?

İşte Tarım Kredi Temmuz ayı indirimli ürünler listesi 👇

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