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Kooperatif Marketleri'ne Bakliyat Ürünleri Geldi! 1-2-3-4 Temmuz 2024 Tarım Kredi İndirimli Ürünler Listesi

Kooperatif Marketleri'ne Bakliyat Ürünleri Geldi! 1-2-3-4 Temmuz 2024 Tarım Kredi İndirimli Ürünler Listesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 20:55 Son Güncelleme: 30.06.2024 - 20:58

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 1-12 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.

Zincir marketlerin Temmuz ayı indirimli ürünlerini merak edenler buraya! BİM, A101, ŞOK marketlerinin yanı sıra Tarım Kredi Marketleri'nin de her ay aktüel ürünler kataloğu çıkıyor. Peki bu hafta Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde?

İşte Tarım Kredi Temmuz ayı indirimli ürünler listesi 👇

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Tarım Kredi'de bu hafta indirimde olan indirimler şöyle;

Tarım Kredi'de bu hafta indirimde olan indirimler şöyle;

TK Soyulmuş Sosis 94,90 TL

TK Soyulmuş Sosis 94,90 TL

TK Fermente Kangal Sucuk 529,90 TL

TK Fermente Kangal Sucuk 529,90 TL

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Renax 8 kg toz çamaşır deterjanı: 138,90 TL

Renax 8 kg toz çamaşır deterjanı: 138,90 TL

Bebem Natural Ultra fırsat bebek bezi çeşitleri 249,90 TL

Bebem Natural Ultra fırsat bebek bezi çeşitleri 249,90 TL
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Sanino diş macunu çeşitleri 24,90 TL

Sanino diş macunu çeşitleri 24,90 TL

Maylo 40’lı rulo tuvalet kağıdı 188,90 TL

Maylo 40’lı rulo tuvalet kağıdı 188,90 TL

Züber lokma kaplı meyve topu çeşitleri 39,90 TL

Züber lokma kaplı meyve topu çeşitleri 39,90 TL

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