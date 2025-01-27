Komşu Ülkemiz İran’ın En Büyük Enflasyonlardan Birine Uğrayan Para Birimi Riyal Hakkında 11 Bilgi

Komşu ülkemiz İran'daki enflasyon her yıl gittikçe daha da kötü bir hal alıyor. Öyle ki şu anda küçük bir şey almak için bile yüklü bir miktar taşımanız gerekiyor. Gelin birlikte en büyük enflasyonlara uğrayan para birimlerinden biri olan İran Riyal'ine bir bakalım!