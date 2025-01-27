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Komşu Ülkemiz İran’ın En Büyük Enflasyonlardan Birine Uğrayan Para Birimi Riyal Hakkında 11 Bilgi

etiket Komşu Ülkemiz İran’ın En Büyük Enflasyonlardan Birine Uğrayan Para Birimi Riyal Hakkında 11 Bilgi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 10:17

Komşu ülkemiz İran'daki enflasyon her yıl gittikçe daha da kötü bir hal alıyor. Öyle ki şu anda küçük bir şey almak için bile yüklü bir miktar taşımanız gerekiyor. Gelin birlikte en büyük enflasyonlara uğrayan para birimlerinden biri olan İran Riyal'ine bir bakalım!

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1. Riyal ismi, Portekizce "Real" kelimesinden gelir.

1. Riyal ismi, Portekizce "Real" kelimesinden gelir.

İran'da 1798'de para birimi olarak kullanılmaya başlayan bu para biriminin anlamının 'gerçek' olması bizi biraz şaşırttı tabii ki.

2. İran Riyali'nin uluslararası sembolü IRR olarak yazılır.

2. İran Riyali'nin uluslararası sembolü IRR olarak yazılır.

Uluslararası sembolü IRR olsa da yerel kullanımda doğrudan 'ریال' olarak ifade edilir ve İran'da bu şekilde bilinir.

3. İran halkı günlük hayatta Riyal yerine genellikle "Tümen" kullanır.

3. İran halkı günlük hayatta Riyal yerine genellikle "Tümen" kullanır.

1 Tümen, 10 Riyale eşittir ve daha sade bir hesaplama sağlar. Bu da enflasyonda daha kolay hesaplamaya imkan tanır.

4. 1 milyon Riyallik banknotlar bulunur.

4. 1 milyon Riyallik banknotlar bulunur.

İran'da yüksek enflasyon nedeniyle yüksek değerli banknotlar yaygındır. Örneğin, 1 milyon Riyallik banknotlar dolaşımdadır. Gerçekten de çok fazla gibi duruyor fakat karşılığı 23 USD civarında.

5. İran'da insanlar büyük ölçüde nakit para kullanır.

5. İran'da insanlar büyük ölçüde nakit para kullanır.

İran'da kredi kartı ve banka kartı kullanımı sınırlıdır, bu nedenle insanlar büyük ölçüde nakit para kullanmaktadır. Nakit dominasyonu gerçekten de diğer ülkelere göre oldukça fazla!

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6. İran Riyali'nin iki farklı döviz kuru bulunur.

6. İran Riyali'nin iki farklı döviz kuru bulunur.

İran Riyali'nin resmi ve serbest piyasa olmak üzere iki farklı döviz kuru vardır. Bu, finansal işlem yapanlar için sıkça kafa karışıklığına neden olmaktadır.

7. Hükümet Riyal'i Tümen ile değiştirmeyi planlamaktadır.

7. Hükümet Riyal'i Tümen ile değiştirmeyi planlamaktadır.

İran hükümeti, Riyali resmi olarak Tümen ile değiştirme planlarını duyurmuştur. Ancak bu geçiş henüz tam olarak gerçekleşmemiştir.

8. Paralar sanat ile süslenmiştir.

8. Paralar sanat ile süslenmiştir.

İran banknotları genellikle kültürel ve tarihi figürler ile süslenmiştir. En yaygın tasvir edilen kişi Ayetullah Humeyni'dir.

9. Riyal hem altın hem de gümüş olarak basılmıştır.

9. Riyal hem altın hem de gümüş olarak basılmıştır.

İran tarihinde Riyal, hem altın hem de gümüş para birimi olarak basılmıştır. Günümüzde ise sadece kağıt ve madeni paralardan oluşmaktadır.

10. Dünyanın en düşük para birimidir.

10. Dünyanın en düşük para birimidir.

İran Riyali, ekonomik yaptırımlar, enflasyon ve zayıf ekonomi nedeniyle dünyanın en değersiz para birimlerinden biri olarak kabul edilir.

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11. Madeni paralar oldukça az kullanılır.

11. Madeni paralar oldukça az kullanılır.

Düşük değerleri nedeniyle, madeni paralar günlük işlemlerde nadiren kullanılır. Zaten günlük hayatta da bir şey almak için bir tutam para vermeniz gerekmektedir.

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