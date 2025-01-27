Komşu Ülkemiz İran’ın En Büyük Enflasyonlardan Birine Uğrayan Para Birimi Riyal Hakkında 11 Bilgi
Komşu Ülkemiz İran’ın En Büyük Enflasyonlardan Birine Uğrayan Para Birimi Riyal Hakkında 11 Bilgi
Komşu ülkemiz İran'daki enflasyon her yıl gittikçe daha da kötü bir hal alıyor. Öyle ki şu anda küçük bir şey almak için bile yüklü bir miktar taşımanız gerekiyor. Gelin birlikte en büyük enflasyonlara uğrayan para birimlerinden biri olan İran Riyal'ine bir bakalım!
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1. Riyal ismi, Portekizce "Real" kelimesinden gelir.
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2. İran Riyali'nin uluslararası sembolü IRR olarak yazılır.
3. İran halkı günlük hayatta Riyal yerine genellikle "Tümen" kullanır.
4. 1 milyon Riyallik banknotlar bulunur.
5. İran'da insanlar büyük ölçüde nakit para kullanır.
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6. İran Riyali'nin iki farklı döviz kuru bulunur.
7. Hükümet Riyal'i Tümen ile değiştirmeyi planlamaktadır.
8. Paralar sanat ile süslenmiştir.
9. Riyal hem altın hem de gümüş olarak basılmıştır.
10. Dünyanın en düşük para birimidir.
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11. Madeni paralar oldukça az kullanılır.
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